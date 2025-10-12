Acord de pace în Gaza. Au început pregătirile pentru eliberarea prizonierilor și a deținuților

Personalul medical va fi pregătit să îi primească, să realizeze primul control medical și apoi să îi transporte în Israel.

De asemenea, se fac pregătiri pentru primirea lui Donald Trump. Președintele Statelor Unite va sosi în jurul orei 9:00, ora locală (06:00 GMT), iar primul lucru pe care îl va face, va fi întâlnirea cu familiile prizonierilor.

Emoțiile vor fi foarte intense și vor reaminti familiilor acuzația că premierul Benjamin Netanyahu ar fi putut rezolva situața cu cel puțin un an în urmă, scrie Al Jazeera.

Între timp, familiile deținuților palestinieni care au fost informate că fiii lor vor fi eliberați în Cisiordania. Acestea au fost avertizate să nu organizeze niciun fel de festivitate. Nu li se va permite să primească felicitări, să arboreze steaguri sau să sărbătorească eliberarea fiilor lor.

Nu se cunoaște când vor fi eliberați cei 1.700 de palestinieni dispăruți din Gaza. Aceste detalii sunt păstrate cu strictețe de Israel și depind de eliberarea prizonierilor israelieni.