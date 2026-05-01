Acordul comercial UE - MERCOSUR intră în vigoare

Acordul privind crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume a fost semnat în ianuarie, după mai bine de 25 de ani de negocieri intermitente, potrivit AFP, citată de France24.

Împreună, UE și Mercosur reprezintă 30% din PIB-ul mondial și peste 700 de milioane de consumatori.

Acordul, care elimină tarifele pentru peste 90% din comerțul dintre cele două părți, s-a dovedit a fi un subiect controversat în Europa, Franța conducând opoziția din cauza îngrijorărilor că unii dintre fermierii săi vor fi afectați negativ.

Însă, susținută de o majoritate a țărilor UE, Bruxelles a mers mai departe, în încercarea de a diversifica comerțul în fața provocărilor din partea Statelor Unite și a Chinei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, vineri, începerea punerii în aplicare a acordului, declarând pe X: „Aplicarea provizorie va demonstra beneficiile tangibile ale acordului.”

Von der Leyen a precizat că, „începând de acum, tarifele încep să scadă”, iar companiile europene „câștigă acces la piețe noi”.

Acordul favorizează exporturile europene de automobile, vin și brânzeturi, facilitând în același timp intrarea în Europa a cărnii de vită, a cărnii de pasăre, a zahărului, a orezului, a mierii și a boabelor de soia din America de Sud.

Pentru a marca această zi, von der Leyen și președintele Consiliului European, Antonio Costa, urmau să poarte discuții online cu liderii țărilor din MERCOSUR, printre care se numără Argentina și Brazilia.

Punerea în aplicare a acordului are loc după ce, în ianuarie, Parlamentul European l-a trimis la cea mai înaltă instanță a UE, în loc să îi dea undă verde.

Franța a încercat, însă fără succes, blocarea acordului, pe seama îngrijorărilor fermierilor francezi care se tem că vor fi subminați de mărfurile mai ieftine provenite din Brazilia, o putere agricolă, și din țările vecine.

Opoziția fermă a Franței față de Acordul MERCOSUR a provocat o ruptură publică cu autoritățile de la Berlin, care depind de exporturi. Astfel, două dintre cele mai mari țări UE s-au întors una împotriva celeilalte, potrivit AFP.

Ministrul german al Externelor, Johann Wadephul, a publicat, vineri, un mesaj pe rețelele de socializare în care a salutat punerea în aplicare a acordului cu Mercosur.

„Acest lucru ne consolidează reziliența și comerțul bazat pe norme”, a declarat el pe X.

În același timp cu eforturile de finalizare a acordului cu Mercosur, UE a continuat să lucreze la alte acorduri pentru a se apropia de alte piețe importante, precum India, Australia și Indonezia.

