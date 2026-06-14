Trucul simplu de frumusețe: Castravetele congelat, alternativa ieftină la serurile scumpe

Efectul apare imediat datorită combinației dintre temperatura scăzută și proprietățile naturale hidratante ale castravetelui.

Cum funcționează

Aplicat pe piele, castravetele rece produce un efect intens de răcorire, ceea ce ajută la calmarea zonelor inflamate și la reducerea temporară a edemelor, în special în zona ochilor. În același timp, sucul natural contribuie la hidratarea superficială a tenului.

În doar câteva minute, pielea poate părea mai odihnită, iar roșeața și pungile de sub ochi mai puțin vizibile, susțin adepții metodei.

Mod de preparare

Procedura este extrem de simplă: un castravete de dimensiuni mici se lasă la congelator timp de cel puțin patru ore, ideal peste noapte. Înainte de utilizare este lăsat câteva minute la temperatura camerei, pentru a evita contactul prea dur cu pielea.

Apoi se taie în jumătate, iar partea secționată este folosită pentru un masaj facial delicat, cu mișcări circulare.

Cum se aplică

Zonele vizate sunt, în special, conturul ochilor, obrajii, fruntea și bărbia. Masajul durează doar câteva minute, timp în care castravetele începe să se topească ușor, eliberând sucul.

Susținătorii metodei spun că acest proces ar avea și un efect ușor exfoliant, prin îndepărtarea celulelor moarte și netezirea suprafeței pielii, fără iritațiile asociate scruburilor clasice.

După masaj nu este necesară clătirea imediată. Sucul se lasă să acționeze câteva minute, apoi excesul poate fi îndepărtat ușor cu un prosop curat.

Pielea are un aspect mai ferm, mai uniform și vizibil mai proaspăt.

Ritual de dimineață și seară

Metoda poate fi folosită atât dimineața, pentru reducerea umflăturilor și revigorarea tenului, cât și seara, pentru calmarea pielii după expunerea la factori externi.

Deși populară pe rețelele sociale, specialiștii în dermatologie recomandă, în general, prudență în utilizarea ingredientelor congelate direct pe piele, mai ales în cazul tenului sensibil, notează citymagazine.si.