O activistă din California, condamnată pentru că a luat pui dintr-o fermă pentru a-i „salva”

Rosenberg, membră a grupului Direct Action Everywhere (DxE), nu a negat că a luat animalele, susținând însă că le salva dintr-o situație abuzivă, potrivit AP. Puii, numiți Poppy, Ivy, Aster și Azalea, au fost duși într-un sanctuar pentru animale.

Judecătorul a refuzat arestarea ei imediată și a impus purtarea unui brățări electronice pentru a preveni revenirea la fermă. Sentința este programată pentru 3 decembrie.

Procurorul districtual a declarat că verdictul arată că nimeni nu este mai presus de lege, în timp ce avocatul lui Rosenberg a criticat cheltuirea resurselor publice pentru protejarea unei corporații în detrimentul bunăstării animalelor.

Compania Perdue Farms susține că animalele nu au fost maltratate și că acțiunile DxE au fost ilegale, deși sub pretextul activismului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)