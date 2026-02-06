Administrația americană a lansat site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse

Site-ul web găzduit de guvern nu este o platformă pentru cumpărarea de medicamente. În schimb, este conceput ca un facilitator, îndrumând americanii către site-urile web ale producătorilor de medicamente, de unde aceștia pot face achiziții. De asemenea, oferă cupoane de utilizat în farmacii. Site-ul se lansează cu peste 40 de medicamente, inclusiv medicamente pentru slăbit, cum ar fi Ozempic și Wegovy, potrivit AP.

Site-ul face parte dintr-un efort mai amplu al administrației Trump de a demonstra că abordează provocările legate de costurile ridicate. Accesibilitatea a apărut ca o vulnerabilitate politică pentru Trump și aliații săi republicani în perspectiva alegerilor intermediare din noiembrie, deoarece americanii rămân îngrijorați de costul locuințelor, al alimentelor, al utilităților și al altor bunuri de bază ale identității clasei de mijloc.

Trump a subliniat că prețurile mai mici au fost posibile datorită presiunilor exercitate asupra companiilor farmaceutice în ceea ce privește prețurile, spunând că a cerut ca acestea să perceapă aceleași costuri în SUA ca și în alte națiuni. El a spus că, în consecință, costurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă vor crește în țări străine.

Președintele și-a petrecut ultimele luni încercând să-și evidențieze eforturile de a reduce prețurile medicamentelor pentru americani. A realizat acest lucru prin acorduri cu mari companii farmaceutice, inclusiv cu unii dintre cei mai mari producători de medicamente, precum Pfizer, Eli Lilly și Merck, care au convenit să reducă prețurile medicamentelor lor Medicaid la așa-numitele prețuri de „națiune cea mai favorizată”. Ca parte a acordurilor, multe dintre noile medicamente ale companiilor vor fi lansate și la prețuri reduse pentru piețele de consum prin intermediul TrumpRx.

Multe dintre detaliile acordurilor încheiate de Trump cu producătorii rămân neclare, iar prețurile medicamentelor pentru pacienții din SUA pot depinde de mulți factori, inclusiv de concurența cu care se confruntă un tratament și de acoperirea asigurărilor. Majoritatea oamenilor au asigurare medicală prin intermediul locului de muncă, al pieței asigurărilor individuale sau al programelor guvernamentale precum Medicaid și Medicare, care îi protejează de o mare parte din costuri.

Administrația Trump a negociat, de asemenea, prețuri mai mici pentru mai multe medicamente eliberate pe bază de rețetă pentru persoanele înscrise în Medicare, printr-un program de negociere directă creat printr-o lege din 2022.

(sursa: Mediafax)