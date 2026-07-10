Răsturnare de situație. Agentul ucrainean acuzat de uciderea suspectului din asasinatul eșuat de la Monaco își schimbă declarația 

Vladyslav Reut, în vârstă de 34 de ani, ofițer activ și decorat al agenției de informații militare GUR, a apărut joi într-o instanță din Kyiv pentru o audiere legată de arestarea preventivă. Cu doar câteva zile în urmă, acesta condusese anchetatorii chiar la locul unde o îngropase pe Anastasiia Berezovska, femeia suspectată că ar fi plasat un colet-capcană în apropierea reședinței omului de afaceri Vadym Yermolayev, în Monaco. De această dată însă, Reut a declarat că își "neagă categoric" implicarea în crimă și a aruncat vina asupra presupusului său complice, potrivit BBC.

O poveste care se schimbă radical

Cazul a stârnit un interes uriaș tocmai pentru că Reut face parte din structurile de elită ale serviciilor secrete militare, iar coinculpatul său, Vitalii Zhykovych, de 50 de ani, a activat până de curând în cadrul SBU, serviciul de securitate al Ucrainei. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat joi seara că urmează să prezinte "informații suplimentare relevante" în zilele următoare, fără a oferi însă detalii.

Motivul exploziei de la Monaco, care l-a vizat pe Yermolayev — om de afaceri îmbogățit din comerțul cu coniac și din tranzacții imobiliare, care renunțase la cetățenia ucraineană și fusese sancționat de Kyiv pentru relații economice continuate în Crimeea ocupată — rămâne în continuare neclar.

Noua versiune a lui Reut: vina aruncată pe complice

Potrivit noii declarații, cei doi bărbați ar fi mers cu mașina lui Reut pentru a o prelua pe Berezovska de pe șoseaua către Kyiv, femeia având nevoie, spune el, să fie "ascunsă" în legătură cu o presupusă problemă de natură penală, fără ca acesta să ofere detalii suplimentare. Reut susține că pe drum Zhykovych ar fi scos un pistol Makarov modificat și l-ar fi încărcat, motivând că este doar o măsură de precauție.

Cei trei ar fi ajuns apoi într-o zonă împădurită de lângă satul Yuriv, unde Zhykovych i-ar fi cerut lui Reut să tragă, spunându-i că este "ea sau noi". În varianta actuală a agentului GUR, Zhykovych ar fi fost cel care a tras cele patru focuri fatale, după care cei doi ar fi săpat groapa și ar fi ascuns cadavrul, iar arma ar fi fost aruncată ulterior într-un lac din apropiere.

Întrebarea rămâne, totuși, de ce Reut ar fi mărturisit inițial crima dacă nu el este autorul. Ofițerul susține că ar fi fost amenințat de complicele său, care i-ar fi spus că rudele sale ar fi în pericol dacă ceva i s-ar întâmpla.

Reacția avocatului lui Zhykovych

Avocatul lui Zhykovych a respins ferm noua variantă a evenimentelor, descriindu-și clientul drept un fost ofițer SBU de rang inferior și considerând puțin plauzibil ca un civil să fi putut ordona unui membru activ al GUR să comită o crimă. Apărătorul și-a prezentat clientul drept un veteran care a luptat în estul Ucrainei începând din 2014 și care a apărat regiunea Kyiv după invazia rusă de amploare din 2022, insistând că acesta "nu a ucis".

Cine a fost Anastasiia Berezovska

Femeia de 39 de ani, identificată de Interpol drept suspecta principală în cazul exploziei de la Monaco, ar fi ajuns în Ucraina la doar două zile după atac, venind cu autobuzul din Polonia, înainte ca autoritățile să fi făcut publică identificarea sa. Anchetatorii ar fi ajuns rapid la cei doi suspecți urmărind datele din telefonul femeii, precum și transferuri în numerar și criptomonede realizate către conturile acesteia.

Motivul crimei, un mister; ancheta continuă

Procurorii susțin că cei doi bărbați ar fi acționat "coordonat" și au fost puși sub acuzare pentru omor cu premeditare. În instanță, apărarea a sugerat existența unei posibile "urme rusești", având în vedere precedentele infiltrări ale serviciilor de informații ucrainene de către Moscova, deși nu a fost prezentată nicio dovadă în acest sens. Procurorul Dmytro Tkachuk a precizat că unul dintre suspecți ar fi oferit indicii legate de un posibil motiv, însă informația nu poate fi făcută publică deocamdată, pentru a nu afecta ancheta.

Ambii bărbați au rămas în arest preventiv, judecătorul respingând cererile de eliberare pe cauțiune, în timp ce autoritățile ucrainene continuă investigația într-un caz care ridică tot mai multe semne de întrebare decât răspunsuri.