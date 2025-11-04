În cadrul evenimentului „Minyan Mission 2025”, președintele taiwanez, Lai Ching-te, a elogiat organizația, comparând Taiwanul și Israelul cu „spiritul lui David în lupta împotriva lui Goliat”, într-o metaforă pentru rezistența în fața „constrângerii autoritare”.

În realitate însă, atât Israel, cât și Taiwan au acționat deseori mai degrabă ca „Goliat” decât ca „David”. Cele două guverne împărtășesc nu doar o istorie comună de confruntare cu vecinii, ci și statutul de aliați fideli ai Washingtonului - o relație costisitoare pentru SUA, despre care unii critici susțin că afectează libertatea economică și politică a americanilor.

Pentru a înțelege de ce Taiwan încearcă să se prezinte elitelor americane drept „Israelul Asiei”, ar trebui privită relația strânsă - aproape de codependență - dintre Statele Unite și Israel.

Parteneriatul americano-israelian datează de la fondarea statului Israel, consolidându-se în perioada Războiului Rece, atunci când Uniunea Sovietică sprijinea în general statele arabe.

În același timp, influența evanghelicilor americani, care privesc Israelul ca pe un loc sacru, a întărit legătura bilaterală.

După prăbușirea URSS, cele două state au continuat să coopereze, unite de o serie de inamici comuni din lumea musulmană. Concomitent, Israelul a lansat și o amplă campanie de influență în SUA, menită să-i garanteze sprijinul celui mai puternic aliat de pe planetă.

Pe plan intern, AIPAC și alte grupuri pro-israeliene au reușit să cultive un sprijin bipartizan solid în Congresul SUA, finanțând atât candidați republicani, cât și democrați. Politicienii susținuți de acest lobby sunt, în mod previzibil, adepții menținerii unei poziții pro-Israel.

AIPAC se laudă că a sprijinit în 2024 nu mai puțin de 361 de „candidați pro-Israel” din ambele partide, cu o finanțare totală de peste 53 de milioane de dolari, și că are o rată de succes electorală de 96%.

Organizația a contribuit și la înfrângerea a 24 de candidați considerați „periculoși” pentru relațiile americano-israeliene. În total, Israelul a primit de-a lungul deceniilor ajutoare americane în valoare de circa 300 de miliarde de dolari (ajustate la inflație), în mare parte datorită acestor eforturi de lobby.

Pe acest model, Taiwanul speră să-și construiască propriul canal de influență la Washington, în încercarea de a-și consolida poziția geopolitică și de a obține sprijinul strategic al Statelor Unite în fața presiunii crescânde exercitate de China.

Clonarea lobby-ului pro-israelian

Numeroși analiști au comparat eforturile de influență ale Taiwanului în Statele Unite cu cele ale lobby-ului pro-israelian, din perspectiva discursului, obiectivelor și a metodelor de operare.

Atât Israel, cât și Taiwan folosesc o retorică similară pentru a-și justifica relația privilegiată cu Washingtonul, mai exact pe cea a unei „amenințări existențiale”. Israel invocă pericolul reprezentat de Iran, în timp ce Taiwan avertizează asupra riscului constant al unei invazii chineze.

Un raport publicat în 2021 arăta că doar în 2019 lobby-ul taiwanez a cheltuit aproximativ 4,97 de milioane de dolari pentru activități de influență în SUA.

Cu acești bani, organizațiile pro-Taiwan au reușit să contacteze aproape 90% dintre membrii Congresului american.

În același an, s-au făcut contribuții directe de campanie în valoare de 156.794 de dolari, iar în două cazuri, banii au fost virați chiar în ziua în care congresmenii respectivi s-au întâlnit cu reprezentanții lobby-ului.

Pe lângă donații, grupurile pro-Taiwan organizează și vizite oficiale „de studiu” pentru aleșii americani, cum a fost și în cazul fostei președinte a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi.

Deși rețeaua de influență taiwaneză nu are anvergura celei israeliene, aceasta a obținut deja rezultate semnificative în consolidarea sprijinului american.

De-a lungul anilor, Statele Unite au vândut Taiwanului arme și servicii militare în valoare de peste 50 de miliarde de dolari.

În plus, pentru anul fiscal 2024, Washingtonul a alocat două miliarde de dolari sub formă de ajutor militar gratuit pentru regiunea Indo-Pacific, din care o parte consistentă a fost destinată, neoficial, Taipeiului. Ca și Israelul, Taiwanul participă la exerciții militare comune cu forțele americane.

Criticii avertizează însă că acest nivel de cooperare este periculos. O implicare directă a Statelor Unite într-un eventual conflict între China și Taiwan ar putea declanșa un nou „scenariu Ucraina-Rusia” sau chiar un război nuclear - o perspectivă aflată în contradicție totală cu interesele contribuabilului american, care finanțează deja conflicte externe costisitoare fără beneficii reale interne.

Sprijinul necondiționat oferit unor aliați precum Israel și Taiwan transformă Washingtonul într-un jucător permanent în războaiele altora.

În timp ce aceste state joacă rolul „Goliaților” în regiunile lor, adevărații „Davizi”, susțin aceiași critici, sunt cetățenii americani și popoarele prinse la mijloc - de la palestinieni la ucraineni - victime ale intereselor strategice și economice globale.

Până când Statele Unite nu se vor elibera de influența lobby-urilor străine și de tentația de a acționa precum „polițistul” planetei, libertatea internă și stabilitatea externă vor rămâne simple idealuri, afirmă aceleași voci.

Pentru cei care susțin politica „America pe primul loc” sau o abordare neintervenționistă, transformarea Taiwanului în „Israelul Asiei de Sud-Est” nu pare, astfel, o direcție de urmat.