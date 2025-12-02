Al doilea fiu al lui „El Chapo” își recunoaște vinovăția pentru trafic de droguri

Cunoscut în Mexic sub numele de „Chapitos” sau „micul Chapos”, Joaquin Guzman Lopez și fratele său Ovidio Guzman Lopez au fost acuzați că aceștia conduc o facțiune a cartelului din Sinaloa.

Autoritățile federale au descris operațiunea drept un efort masiv de a trimite cantități „uluitoare” de fentanil în SUA, potrivit Associated Press.

Joaquin Guzman Lopez a pledat vinovat pentru două acuzații de trafic de droguri, dar și continuarea activității criminale.

El și un alt lider longeviv al cartelului Sinaloa, Ismael „El Mayo” Zambada, au fost arestați în iulie 2024 în Texas, după ce au aterizat în SUA cu un avion privat.

Ambii bărbați au pledat anterior nevinovați pentru diverse acuzații de trafic de droguri, spălare de bani și deținere de arme de foc. Capturarea lor a provocat o creștere a violenței în statul Sinaloa din nordul Mexicului, în urma ciocnirilor dintre două facțiuni ale cartelului Sinaloa.

Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Joaquin Guzman Lopez a recunoscut că a ajutat la supravegherea producției. De asemenea și la introducerea și punerea în vânzare în SUA a unei cantități mari de cocaină, heroină, metamfetamină, marijuana și fentanil. Astfel a alimentat o criză care a contribuit la zeci de mii de decese prin supradoză în fiecare an.

Potrivit sursei citate, avocatul său, Jeffrey Lichtman, a felicitat autoritățile americane și cele mexicane.

„Până în prezent, guvernul a fost foarte corect cu Joaquin”, a declarat el după înfățișarea la tribunal. „Apreciez faptul că guvernul mexican nu a intervenit”.

Primul fiu al lui El Chapo care a încheiat o înțelegere cu procurorii din SUA

Fratele său, Ovidio, a devenit primul fiu al lui „El Chapo” care a încheiat o înțelegere cu procuratura SUA în iulie.

El a pledat vinovat pentru trafic de droguri, spălare de bani și deținere ilegală de arme de foc. De asemenea, și pentru rolul său ca lider al cartelului. Experții juridici americani au calificat înțelegerea drept „un pas important pentru guvernul SUA” în ceea ce privește anchetarea ți urmărirea penală a liderilor cartelului Sinaloa.

Tatăl celor doi fii, Joaquin „El Chapo” Guzman, a fost condamnat la închisoare pe viață în 2019, pentru rolul său de fost lider al cartelului spanio. El a introdus cantități imense de cocaină și alte tipuri de droguri în SUA, timp de 25 de ani. Frații urmau să preia rolul de lideri ai cartelului, după tatăl lor.

(sursa: Mediafax)