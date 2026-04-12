Alegeri în Ungaria: Maghiarii, la răscruce de drumuri, între Viktor Orban și Peter Magyar. Prezența la vot

Alegeri Ungaria. Prezența la urne la ora 7.00

Până la ora 7:00, 3,46% dintre persoanele cu drept de vot s-au prezentat la urnele deschise în Ungaria.

Cea mai mare prezență la urne s-a înregistrat în Pest, unde rata de participare este de 3,97%.

Zona cu cea mai scăzută prezență este Borsod-Abaúj-Zemplén (2,75%).

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt urmărite cu atenție de Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Votarea a început la ora 06:00 locală și se încheie la ora 19:00. Parlamentul de 199 de locuri urmează să fie reînnoit în urma scrutinului de duminică.

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a devenit în doar doi ani cel mai serios adversar al premierului Viktor Orbán și omul care ar putea pune capăt celor 16 ani de dominație ai Fidesz în politica ungară.

Peter Magyar, îndemn la vot cu versurile lui Petőfi: „Nu va mai exista o altă șansă"

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a publicat duminică dimineață un mesaj pe Facebook prin care îi îndeamnă pe alegători să iasă la vot. Postarea se încheie cu poezia revoluționară „Talpra magyar" a poetului Sándor Petőfi.

„Au început alegerile decisive, care vor decide soarta țării noastre iubite pentru o lungă perioadă de timp", a scris Magyar. El a chemat cetățenii să schimbe „în mod pașnic sistemul" și să înscrie ziua de duminică în cărțile de istorie.

Magyar a avertizat că miza scrutinului de duminică este una istorică. În opinia sa, alegătorii trebuie să răspundă la întrebări fundamentale despre direcția țării. „Pentru că nu va mai exista o altă șansă", a subliniat el.

Liderul Tisza a formulat aceste întrebări ca pe o serie de dileme clare. Est sau vest? Stat în dezintegrare sau țară funcțională? Corupție sau viață publică curată? Criză a mijloacelor de trai sau trai decent? Propagandă sau realitate?

Magyar a continuat lista dilemelor cu două întrebări cu puternică încărcătură politică. Prima vizează atmosfera din societate: „Divizare și incitare la ură sau standarde naționale minime și reconciliere?" A doua se referă direct la conflictul din Ucraina: „Nebunia războiului sau pacea adevărată?"

Ambele teme se regăsesc în centrul campaniei electorale, Orbán prezentând alegerile ca o alegere între „război și pace", în timp ce Magyar respinge această încadrare.

Magyar și-a încheiat postarea cu poezia „Talpra magyar" a lui Sándor Petőfi. Poezia, scrisă în 1848, a devenit simbolul revoluției maghiare împotriva dominației habsburgice. Alegerea ei nu este întâmplătoare: Tisza a construit o retorică a schimbării istorice pe parcursul întregii campanii.

(sursa: Mediafax)