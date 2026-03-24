Alertă în Emirate! Sectorul imobiliar din Dubai începe să arate semne de slăbiciune

Războiul, și atacurile Teheranului împotriva Israelului, bazelor SUA și statelor din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite (EAU), au perforat imaginea Dubaiului de loc de refugiu pentru bogații lumii.



Volumul tranzacțiilor imobiliare în EAU a scăzut în ritm anual cu 37% în primele 12 zile din martie, și cu 49% în ritm lunar, estimează analiștii de la Goldman Sachs. Unele proprietăți sunt deja oferite la discounturi semnificative, cu reduceri de preț de 12% - 15%, conform unor agenți imobiliari și mesajelor de pe social media analizate de Reuters.



De exemplu, un vânzător caută 'vânzarea rapidă' a unei proprietăți aproape de Burj Khalifa - cea mai înalta clădire din lume - conform unui mesaj citit de un agent. Vânzătorul vrea să obțină 650.000 de dolari, un declin de aproximativ 12% față de prețul precedent de 735.000 de dolari, 'din cauza situației actuale'. Agentul a vorbit sub protecția anonimatului, din cauza caracterului sensibil al acestei chestiuni. Un apartament în stadiul de proiect în celebra zonă Palm Jumeirah din Dubai este de asemenea oferit cu un discount de 15% față de prețul original, la aproximativ două milioane de dolari.



Boom-ul imobiliar din Emiratele Arabe Unite s-a reflectat în creșterile din Dubai, dar există deja temeri că piața se îndreaptă spre o încetinire, după cinci ani de creștere a prețurilor. Conflictul este cel mai mare test de până acum pentru piață, cererea fiind alimentată de un influx de migranți bogați, atrași de scutirile de impozit din EAU.



Și acțiunile dezvoltatorilor imobiliari au scăzut, titlurile Emaar Properties, dezvoltatorul din spatele Burj Khalifa, înregistrând un declin de peste 26% la Bursa de la Dubai, de când a început războiul.



Conform Goldman Sachs, valoarea totală a tranzacțiilor finalizate până acum în această lună a scăzut cu jumătate comparativ cu februarie - un declin mai accentuat decât în timpul inundațiilor din 2024 din Dubai sau precedentul conflict Iran-Israel din iunie 2025, deși prețul mediu al tranzacției a scăzut cu doar 3% față de anul trecut.



Analiștii de la Citi spun că războiul a introdus 'un risc considerabil' la adresa așteptărilor viitoare privind creșterea populației din Dubai, investitorii imobiliari și cumpărătorii de locuințe fiind descurajați de evoluțiile geopolitice. Analiștii se așteaptă acum la o creștere de doar 1% a populației din Dubai anul acesta, și de 2% - 2,5% anual în perioada 2027 - 2031, față de un nivel de 4% în ultimii ani.



Ei spun că în scenariul pesimist pentru Dubai, prețurile proprietăților ar scădea în medie cu 7% anual, în perioada 2026 - 2028.



Totuși, directorii spun că nu eistă motive de panică iar activitatea pe piață nu s-a oprit.



'Cred că oricine evaluează diferit riscul și modul în care este perceput riscul. Dar datele ne spun o poveste clară, corect? Tranzacțiile nu s-au oprit', a spus Imran Sheikh, fondatorul și președintele firmei de investiții imobiliare BlackOak. Acesta a adăugat: 'Avem un client din Africa care ne-a spus că dacă vedem oportunități în următoarea lună, să-i dăm drumul'.



'Există mulți investitori care ne sună să ne întrebe dacă avem clienți care vor vândă, fiind strâmtorați, sau dacă cineva vrea să vândă cu discount, și spun că sunt pregătiți să cumpere', a afirmat pentru Reuters Himanshu Khandelwal, director general al firmei de investiții Asas Capital din Dubai, citând clienți din EAU și India.

