Alertă în Spania. Incendiu puternic de vegetație s-a extins pe sute de hectare în nordul țării

Un incendiu de vegetație a izbucnit vineri la ora locală 16:01, în parohia Herbón din municipiul Padrón, în nordul Spaniei, potrivit Euronews.

Incendiul continuă să se extindă, iar echipele de pompieri nu reușesc încă să-l țină sub control. Conform ultimelor estimări oficiale, flăcările au afectat deja aproximativ 330 de hectare de teren, o cifră care a continuat să crească în ultimele ore.

Primarul orașului Padrón, Anxo Rei Arca, a confirmat că incendiul a depășit limita municipalității. Focul a intrat în municipiul Teo, deplasându-se în direcția Vilar do Bispo. Extinderea sa într-o a doua municipalitate complică eforturile de coordonare și lărgește zona expusă riscului pentru locuitori, potrivit sursei.

Cruxeiras de Abaixo a fost evacuată complet, după ce zece locuințe au fost considerate a fi în pericol. Evacuarea a avut loc la începutul după-amiezii și, până în jurul orei 20:00, locuitorilor încă nu li s-a permis să se întoarcă.

Deși sâmbătă dimineață incendiul părea să se îndrepte spre stabilizare, temperaturile ridicate, de peste 30°C, și vântul au agravat situația pe măsură ce ziua a trecut.

„Vântul bate destul de mult, lucru pe care nu l-am avut iarna”, a declarat primarul din Padrón, explicând comportamentul incendiului.

Până în prezent, autoritățile nu au înregistrat victime sau pagube la locuințe. Însă, apropierea incendiului de mai multe centre populate menține nivelul de alertă ridicat. Ministerul regional al Afacerilor Rurale a activat situația de urgență preventivă 2, ca măsură de protecție pentru populație, mai arată sursa.

Acest incendiu are loc pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la incendiile forestiere din Galicia. Guvernul regional a stabilit perioada de incendii cu risc ridicat pentru 2026, între 1 iulie și 30 septembrie. Posibilitatea extinderii acesteia pentru a include luna octombrie rămâne deschisă.