Alexandru Munteanu, nominalizat pentru funcția de prim-ministru al noului guvern din Moldova

Maia Sandu l-a numit vineri pe economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, după ce partidul condus de Sandru a obținut o victorie decisivă în alegerile parlamentare de luna trecută.

„În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul de numire a domnului Alexandru Munteanu în funcția de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova”, a declarat Sandu într-o postare pe Facebook.

(sursa: Mediafax)