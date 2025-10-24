Alexandru Munteanu, nominalizat pentru funcția de prim-ministru al noului guvern din Moldova

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Oct 2025   •   13:00
Președinta pro-UE a Moldovei, Maia Sandu, l-a numit vineri pe economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru.

Maia Sandu l-a numit vineri pe economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, după ce partidul condus de Sandru a obținut o victorie decisivă în alegerile parlamentare de luna trecută.

„În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul de numire a domnului Alexandru Munteanu în funcția de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova”, a declarat Sandu într-o postare pe Facebook.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Alexandru Munteanu premier moldova
