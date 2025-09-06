Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a avertizat că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane

Avertismentul vine după ce Venezuela a trimis aeronave militare în apropierea unui vas american lângă coastele Americii de Sud pentru a doua oară în două zile, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

Aceste relatări apar în urma unui atac american asupra a ceea ce oficialii lui Trump au numit un „vas venezuelean transportând droguri”, operat de o bandă criminală, în urma căruia au murit 11 persoane.

Președintele Nicolás Maduro a declarat că acuzațiile SUA la adresa Venezuelei nu sunt adevărate și că diferențele dintre cele două țări nu justifică un „conflict militar”.

„Venezuela a fost întotdeauna dispusă să vorbească, să se angajeze în dialog, dar cerem respect”, a adăugat el.

Întrebat vineri de reporteri în Biroul Oval ce s-ar întâmpla dacă avioanele venezuelene ar survola din nou navele americane, Trump a spus că Venezuela ar fi „în dificultate”.

Trump i-a spus generalului său, aflat alături de el, că acesta poate face orice dorește dacă situația se agravează.

De la revenirea sa la putere în ianuarie, Trump și-a intensificat treptat eforturile împotriva traficului de droguri în America Latină.

Maduro a acuzat SUA că urmăresc „schimbarea regimului prin amenințare militară”.

Întrebat despre aceste declarații, Trump a spus „nu vorbim despre asta”, dar a menționat ceea ce a numit „o alegerile foarte ciudate” din Venezuela. Maduro a depus jurământul pentru al treilea mandat în ianuarie, după o alegere contestată.

(sursa: Mediafax)