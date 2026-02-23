Fotografia lui Andrew Mountbatten-Windsor de pe bancheta mașinii de poliție, expusă la Luvru

Vizitatorii Muzelui Luvru au avut parte duminică de o apariție neașteptată: timp de aproximativ 15 minute, între capodopere precum Mona Lisa și Venus din Milo, a fost expusă o fotografie recentă a arestării lui Andrew Mountbatten-Windsor, fost membru al familiei regale britanice, relatează Reuters.

Acțiunea a fost revendicată de grupul britanic de campanie Everyone Hates Elon („Toată lumea îl urăște pe Elon”), care a montat imaginea pe un perete al celebrului muzeu parizian.

Fotografia era însoțită de legenda „He’s Sweathing Now” („Transpiră acum”), o referire ironică la interviul acordat în 2019 emisiunii Newsnight, în care Mountbatten-Windsor a afirmat că suferă de o afecțiune medicală care îl împiedică să transpire.

Activista Emily Maitlis l-a intervievat atunci despre acuzațiile formulate de Virginia Giuffre, care a susținut că acesta a întreținut relații sexuale cu ea când era minoră, fiind traficată de finanțatorul pedofil Jeffrey Epstein.

Giuffre, a cărei sinucidere de anul trecut este pusă sub semnul întrebării, a afirmat că l-a văzut transpirând într-un club de noapte — afirmație pe care fostul prinț a respins-o.

Fotografia expusă la Luvru îl arată pe Mountbatten-Windsor prăbușit pe bancheta din spate a unui Range Rover după ce a părăsit o secție de poliție din Norfolk, la câteva ore după arestarea sa din 19 februarie, sub suspiciunea de abatere gravă în funcție publică. El a petrecut aproximativ 11 ore în custodia poliției.

Arestarea a avut loc după publicarea de către guvernul SUA a milioane de documente legate de Epstein. Printre acestea s-ar afla e-mailuri care sugerează că Mountbatten-Windsor ar fi împărtășit informații confidențiale cu Epstein în perioada în care activa ca trimis comercial britanic. El continuă să nege orice faptă ilegală.

„Ne-am gândit să-i arătăm fostului prinț Andrew cum își va aminti lumea de el”, a transmis grupul pentru Reuters.

„Să sperăm că acesta este doar începutul. Dreptate pentru toți supraviețuitorii lui Epstein.”

Pe contul de Instagram al organizației a fost publicat un videoclip în care membrii săi instalează fotografia, însoțit de mesajul: „Se spune «pune-o la Luvru». Așa că am făcut-o.”

Reprezentanții muzeului au intervenit rapid, iar fotografia a fost îndepărtată după aproximativ 15 minute.

Arestarea lui Mountbatten-Windsor marchează prima reținere a unui membru senior al familiei regale britanice de la detenția regelui Carol I în 1647 — un detaliu care subliniază amploarea scandalului și impactul său simbolic.

Incidentul de la Luvru adaugă un nou capitol controversat unei povești deja intens mediatizate și reflectă presiunea publică tot mai mare pentru responsabilitate și justiție în urma cazului Epstein.

(sursa: Mediafax)

Activists at the Louvre hung a framed Reuters photograph of Andrew Mountbatten-Windsor slumped in the back of a car leaving a police station on the day of his arrest pic.twitter.com/OmNAOsFwmS — Reuters (@Reuters) February 22, 2026