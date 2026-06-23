„Regele Nordului” vrea tronul Marii Britanii 

Plecarea lui Starmer deschide o nouă luptă internă pentru conducerea Partidului Laburist și, implicit, pentru funcția de premier.

Într-o perioadă în care această formațiune politică se confruntă cu presiunea ascensiunii partidului extremist de dreapta „Reform UK”, al lui Nigel Farage, laburiștii caută acum nu doar un nou lider, ci și o strategie capabilă să recâștige încrederea electoratului, înaintea următoarelor alegeri generale.

Iar profilul noului „salvator” al laburiștilor capătă tot mai mult contur, după recenta victorie detașată obținută în circumscripția Makerfield, din nord-vestul Angliei, de către Andy Burnham, primar al municipalității Manchester, în fața candidatului „Reform UK”.

Prin această victorie, Burnham, unul dintre principalii rivali ai lui Keir Starmer în interiorul Partidului Laburist, a redevenit membru al Parlamentului, aflându-se astfel din nou în postura de a participa la cursa pentru conducerea formațiunii sale politice.

De altfel, victoria lui Burnham pare să fi contribuit serios la demisia lui Starmer, aflat sub o presiune internă imensă în ultimele luni, după numeroase critici primite de la propriii colegi de partid, precum și din cauza rezultatelor dezastruoase înregistrate în sondajele de popularitate.

Revenire spectaculoasă

Anunțul lui Starmer declanșează acum o cursă internă pentru desemnarea celui de-al șaptelea prim-ministru al Marii Britanii din ultimii 10 ani, în care Burnham - supranumit „Regele Nordului” - este considerat principalul favorit.

Dacă nu va avea contracandidați, el ar putea ajunge în Downing Street în doar câteva săptămâni.

Figură politică pe care mulți o considerau cândva o alternativă pierdută, Andy Burnham, în vârstă de 56 de ani, devine astfel eroul unei reveniri spectaculoase.

El a fost, ani de zile, un „insider” al Westminster-ului, având funcții importante în guvernele laburiste conduse de Tony Blair și Gordon Brown. A candidat de două ori pentru conducerea Partidului Laburist, în 2010 și 2015, dar a pierdut de fiecare dată.

În loc să dispară din prim-plan, Burnham a mizat însă pe o altă carte. El a părăsit Parlamentul pentru a deveni primar al municipalității Manchester, unde și-a construit o imagine complet diferită de cea a politicianului tradițional de la Londra.

Burnham a renunțat la postura rigidă de lider de partid și s-a prezentat drept un politician apropiat de oameni, un om al Nordului, care vorbește despre probleme concrete: salarii, transport, costul vieții și lipsa investițiilor în afara capitalei. De aici a venit, de altfel, și porecla sa de „Rege al Nordului”.

Porecla, inspirată din universul serialului „Game of Thrones”, reflectă atât legătura lui cu regiunea natală, cât și ambiția sa politică evidentă. Burnham și-a construit cariera pe ideea că Marea Britanie nu înseamnă doar Londra și că regiunile ignorate de guvernele centrale trebuie să aibă un rol mai mare în deciziile naționale.

În timpul pandemiei de COVID-19, el a devenit una dintre vocile cele mai critice la adresa guvernului conservator condus de Boris Johnson, acuzând administrația de la Londra că adoptă o strategie „axată pe capitală” și ignoră dificultățile regiunilor din Nord.

Această poziționare i-a consolidat imaginea de politician care apără comunitățile abandonate de puterea centrală.

Ca primar al municipalității Manchester încă din 2017, Burnham a promovat proiecte de regenerare urbană și a susținut dezvoltarea transportului public regional, reorganizat sub marca „Bee Network”. Potrivit susținătorilor săi, el a demonstrat că poate transforma o regiune afectată de declinul industrial într-un centru economic modern.

Un alt capitol important al imaginii sale publice este implicarea în ancheta deschisă în cazul tragediei de la Hillsborough, unde 97 de suporteri ai echipei Liverpool au murit, în 1989.

Burnham a sprijinit campania familiilor victimelor, care a dus la reevaluarea oficială a responsabilităților și la recunoașterea erorilor comise de către autorități.

„Manchesterism”-ul, pariul lui Burnham

Dacă ajunge premier, Burnham promite să extindă la nivel național ceea ce el numește „Manchesterism” - o politică bazată pe ideea că locurile și oamenii trebuie puse înaintea intereselor de partid.

„Ceea ce am construit în Marele Manchester trebuie să devină un model pentru întreaga țară.”, este mesajul său.

Planul lui include investiții în educația profesională, locuri de muncă pentru tineri, reducerea facturilor la energie și a costurilor transportului, dar și renunțarea la ceea ce el numește economia „trickle-down”, mai exact ideea că prosperitatea celor bogați ajunge automat la restul societății.

Ascensiunea sa nu este însă scutită de numeroase semne de întrebare.

Criticii lui spun că Burnham este mult mai bun la comunicare decât la detaliile economice, iar promisiunile sale ridică problema esențială a finanțării.

De asemenea, există o diferență majoră între conducerea unei regiuni de trei milioane de locuitori și administrarea unui stat de aproape 70 de milioane de oameni.

Unii parlamentari laburiști cred că Burnham ar trebui testat într-o competiție internă completă pentru conducerea partidului, în timp ce alții consideră că o luptă prelungită ar afecta și mai mult imaginea formațiunii.

Cert este că Burnham are ceva ce mulți politicieni britanici caută cu disperare: o conexiune impresionantă cu publicul.

Într-o perioadă în care alegătorii sunt tot mai sceptici față de clasa politică tradițională, el încearcă să se prezinte nu ca un produs al sistemului, ci ca omul venit din afara lui.

Marea întrebare este dacă „Regele Nordului” poate deveni liderul întregii Mari Britanii.

Pentru că provocarea lui Andy Burnham nu mai este să câștige Nordul. Acolo a făcut-o deja. Miza reală este dacă poate convinge o țară întreagă că soluția pentru viitorul Regatului Unit nu mai vine doar de la Londra, ci și din locurile care s-au simțit abandonate de prea multă vreme.



