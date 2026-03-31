Antilopă împușcată la Zoo Schönbrunn din Viena

de Redacția Jurnalul    |    31 Mar 2026   •   22:34
Sursa foto: Zoo Vienna Schönbrunn

Angajaţii grădinii zoologice Schönbrunn din Viena, Austria, s-au declarat revoltaţi marţi din cauza morţii uneia dintre tinerele antilope cu gât roşu aflată în captivitate, recunoscută după coarnele lungi şi răsucite la masculi, împuşcată de un trăgător necunoscut, transmite AFP.

"Siguranţa oamenilor şi a animalelor este cel mai de preţ bun al nostru şi facem totul pentru a garanta cel mai înalt nivel de siguranţă", a declarat directorul parcului Stephan Hering-Hagenbeck pentru APA.

Antilopa a fost împuşcată în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei trei dimineaţa, din afara incintei parcului zoologic.

Un îngrijitor a descoperit antilopa moartă, iar un medic veterinar a efectuat o autopsie, în timpul căreia s-a constatat o plagă produsă prin împuşcare.

Faptele au fost raportate luni poliţiei de către responsabilii parcului şi a fost deschisă o anchetă pentru acuzaţia de cruzime faţă de animale, conform codului penal austriac.

Această grădină zoologică, situată pe terenul Palatului Imperial Schönbrunn, a atras aproape două milioane de vizitatori în 2024.

Originară din Asia de Sud, antilopa cu gât roşu, cunoscută şi drept antilopa indiană (Antilope cervicapra), este o prezenţă comună în numeroase grădini zoologice, mai susţine AFP, potrivit AGERPRES

