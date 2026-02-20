Șeful ONU vrea asigurări că inteligența artificială nu depinde de câțiva miliardari

„De aceea, solicit un Fond Global pentru Inteligență Artificială pentru a construi capabilități de bază peste tot: competențe, date, putere de calcul accesibilă și ecosisteme incluzive. Obiectivul nostru este de 3 miliarde de dolari”, a declarat Guterres liderilor și directorilor mondiali prezenți la forum, notează EFE.

Președintele a avertizat că viitorul acestei tehnologii nu poate fi decis de o mână de țări și nici lăsat la „capricii câtorva miliardari”.

El a subliniat că suma solicitată reprezintă mai puțin de un procent din veniturile anuale ale unei singure companii mari din sector, un „preț mic” de plătit pentru a se asigura că beneficiile acestor progrese ajung la întreaga umanitate.

În timpul summitului, Guterres a anunțat numirea oficială a unui Grup Științific Internațional Independent, compus din 40 de experți, însărcinat cu înlocuirea „exagerării și fricii” cu dovezi științifice pentru a elimina lacunele de cunoștințe dintre națiuni.

De asemenea, el a anunțat că ONU va lansa un Dialog Global privind Guvernanța la Geneva în iulie, astfel încât toate țările să aibă un cuvânt de spus în crearea unor măsuri și standarde de securitate comune.

Potrivit lui Guterres, ceea ce este necesar sunt „balustrade care să păstreze autoritatea, supravegherea și responsabilitatea umană”.

Secretarul general a cerut ca infrastructurile tehnologice să facă tranziția către energie curată pentru a nu transfera costurile ridicate ale apei și energiei electrice către comunitățile cele mai vulnerabile.

De asemenea, el a îndemnat la investiții în formarea lucrătorilor, astfel încât tehnologia să sporească potențialul uman, nu să îl înlocuiască, și a susținut cu tărie că „niciun copil nu ar trebui să fie un subiect de testare pentru tehnologia nereglementată”.

Guterres și-a încheiat mesajul apelând ca succesul acestor progrese să fie măsurat prin capacitatea lor de a proteja planeta și de a îmbunătăți viețile, stabilind întotdeauna „demnitatea ca principiu implicit”.

(sursa: Mediafax)