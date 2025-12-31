Arabia Saudită și Emiratele importă nisip din Australia, deși au deșerturi imense

În mod surprinzător, în Arabia Saudită, nisipul din deșert nu poate fi folosit eficient în producția de ciment. Granulele formate sub acțiunea vântului au suprafețe netede și forme rotunjit. Acest lucru le împiedică să se lege corespunzător în amestecul de beton. În schimb, nisipul provenit din albii de râu, din cariere sau din zone marine are particule cu muchii ascuțite, esențiale pentru rezistența structurii.

Datele Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) arată că cererea mondială de nisip a ajuns la circa 50 de miliarde de tone pe an, însă numai o parte redusă este adecvată pentru construcții de calitate, scrie The Times of India.

Australia și-a consolidat poziția între exportatorii de top de nisip pentru construcții. În 2023, exporturile australiene au atins o valoare de aproximativ 273 milioane de dolari. Astfel, țara s-a situat pe locul al doilea la nivel global.

Conform datelor comerciale, Arabia Saudită a importat nisip natural din Australia în valoare de aproximativ 140.000 de dolari. Deși suma nu este foarte mare, ea indică dependența de materiale de calitate pentru proiecte majore precum NEOM, Red Sea Project sau dezvoltările prevăzute în cadrul Vision 2030.

Planurile ambițioase de transformare economică ale Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite se sprijină pe construcții de mare anvergură. Orașe inteligente, clădiri ultramoderne și complexe turistice impun utilizarea unor materiale conforme cu standarde stricte de siguranță.

Un exemplu notabil este Burj Khalifa din Dubai. Aici a fost necesar peste 330 de milioane de litri de beton realizat cu nisip importat. Situația se repetă acum și în Arabia Saudită, unde nisipul local nu îndeplinește cerințele tehnice ale construcțiilor moderne.

UNEP avertizează că lumea se confruntă cu o adevărată „criză a nisipului”. Extracția intensivă, adesea insuficient reglementată, duce la eroziunea malurilor râurilor, distrugerea ecosistemelor și pierderea biodiversității.

În plus, industria cimentului contribuie cu până la 8% la emisiile globale de CO₂, accentuând presiunile asupra mediului într-un context de urbanizare accelerată.

Pentru a diminua dependența de nisipul natural, statele din Golf testează opțiuni precum producerea de nisip artificial, reciclarea deșeurilor din construcții, și utilizarea materialelor compozite inovatoare.

Cu toate acestea, Arabia Saudită nu dispune încă de o strategie clară care să permită o tranziție rapidă, iar pe termen scurt importurile rămân necesare.

(sursa: Mediafax)