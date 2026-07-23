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Armata americană atacă ținte militare din Iran, pentru a 12-a zi consecutiv

de Redacția Jurnalul    |    23 Iul 2026   •   10:30
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Armata americană atacă ținte militare din Iran, pentru a 12-a zi consecutiv
X/CENTCOM/Noi atacuri americane asupra Iranului

Forțele americane au lansat joi noi atacuri asupra unor ținte militare din Iran, la ordinul președintelui Donald Trump, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

„Forțele americane au început să lanseze noi lovituri împotriva unor ținte militare iraniene, la ordinul comandantului suprem. Misiunea va continua pentru a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a amenința navigatorii civili și navele comerciale care tranzitează apele din regiune”, a transmis CENTCOM, joi.

Comandamentul american nu a oferit, deocamdată, informații privind țintele vizate.

Noile atacuri au fost lansate după ce armata americană anunțase în cursul nopții precedente încheierea celei de-a 11-a serii consecutive de atacuri asupra Iranului.

Potrivit CENTCOM, operațiunea din noaptea anterioară a vizat obiective militare și logistice folosite pentru amenințarea traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz, inclusiv instalații asociate dronelor, infrastructură logistică și alte capacități militare iraniene.

Presa iraniană, citată de Al Jazeera, a relatat că au fost raportate explozii în Teheran, Isfahan, Ahvaz și Bandar Abbas.

 

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: armata americana tinte iran atac
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