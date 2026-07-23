Armata americană atacă ținte militare din Iran, pentru a 12-a zi consecutiv

„Forțele americane au început să lanseze noi lovituri împotriva unor ținte militare iraniene, la ordinul comandantului suprem. Misiunea va continua pentru a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a amenința navigatorii civili și navele comerciale care tranzitează apele din regiune”, a transmis CENTCOM, joi.

Comandamentul american nu a oferit, deocamdată, informații privind țintele vizate.

Noile atacuri au fost lansate după ce armata americană anunțase în cursul nopții precedente încheierea celei de-a 11-a serii consecutive de atacuri asupra Iranului.

Potrivit CENTCOM, operațiunea din noaptea anterioară a vizat obiective militare și logistice folosite pentru amenințarea traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz, inclusiv instalații asociate dronelor, infrastructură logistică și alte capacități militare iraniene.

Presa iraniană, citată de Al Jazeera, a relatat că au fost raportate explozii în Teheran, Isfahan, Ahvaz și Bandar Abbas.

???? BREAKING NEWS : ????????



The US has completely destroyed the IRGC headquarters in Iran. This was the primary location from which Iran controlled its air force.

The attack was so massive that surrounding buildings were completely destroyed.. pic.twitter.com/tPd5JCDwJt — US ARMED FORCE ???????? (@USArmedForce_) July 22, 2026

(sursa: Mediafax)