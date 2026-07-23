UE, blocată de Grecia să adopte noi sancţiuni contra Moscovei

Reprezentanții UE vor avea o nouă întâlnire joi, în legătură cu cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, întrucât miercuri nu au reușit să ajungă la un consens.

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Grecia a exercitat din nou dreptul de veto asupra sancțiunilor propuse, invocând preocupări legate de industria sa de transport al combustibililor, scrie POLITICO.

Concret, Atena s-a opus cu fermitate propunerii de a interzice companiilor din UE să transporte gaz rusesc către consumatori din afara UE, argumentând că practica respectivă ar continua oricum, întrucât navele pot fi pur și simplu reînregistrate în străinătate.

Totodată, Grecia a refuzat un compromis anterior, conform căruia navele-cisternă europene ar fi avut dreptul să exporte gaz natural lichefiat (GNL) rusesc către țări terțe până în ianuarie 2029.

Potrivit POLITICO, flota comercială a Greciei este formată din peste 5.000 de nave, care transportă aproximativ 20% din încărcătura mondială în greutate. De asemenea, Grecia deține cea mai mare flotă de GNL din lume în privința capacității.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, prezentat de Comisia Europeană în luna iunie, include măsuri în domeniul energiei și al comerțului, cu scopul de a epuiza resursele financiare ale Moscovei.

În general, sancțiunile au nevoie de votul unanim al celor 27 de membri UE pentru a fi implementate, însă guvernele naționale pot condiționa acordul lor în schimbul altor concesii.

Până recent, Ungaria era cea care își exprima dreptul de veto asupra unor sancțiuni împotriva Rusiei și, implicit, sprijinului acordat Kievului.

Ultimele măsuri propuse vor afecta veniturile Moscovei din petrol și gaze, va sancționa alte zeci de bănci și va împiedica intrarea în bloc a altor 250 de persoane.

(sursa: Mediafax)