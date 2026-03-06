Armata americană, bănuită că ar fi atacat o școală de fete din Iran

Anchetatorii militari din Statele Unite analizează posibilitatea ca forțele americane să fi provocat atacul asupra unei școli de fete din orașul Minab, în sudul Iranului, care a dus la moartea a zeci de copii, relatează Reuters.

Două surse oficiale americane au declarat pentru Reuters că evaluarea preliminară indică această variantă, însă investigația nu s-a încheiat și nu există o concluzie definitivă.

Oficialii nu au oferit mai multe detalii despre probele analizate până acum. Nu este clar ce tip de armament a lovit clădirea, cine a ordonat atacul sau din ce motiv școala ar fi putut deveni o țintă.

Aceleași surse au precizat că ancheta rămâne deschisă și că noi informații ar putea apărea, iar acestea ar putea chiar să arate că altă parte a fost responsabilă pentru incident.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a confirmat miercuri că armata examinează cazul. „Investigăm acest lucru. Desigur, nu țintim niciodată ținte civile. Dar analizăm și investigăm acest lucru”, a declarat Pete Hegseth.

Reuters nu a oferit informații legate de durata investigației și nici ce elemente caută anchetatorii pentru a formula o concluzie finală. Atacul asupra școlii a avut loc sâmbătă, în prima zi a loviturilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

Ambasadorul Iranului la ONU la Geneva, Ali Bahreini, a afirmat că în urma bombardamentului au murit 150 de eleve. Numărul victimelor nu a putut fi verificat independent.

Pentagonul a transmis întrebările adresate de Reuters către Comandamentul Central al armatei americane, iar purtătorul de cuvânt al instituției, căpitanul Timothy Hawkins, a venit cu câteva precizări.

„Ar fi nepotrivit să comentez, având în vedere că incidentul este în curs de investigare”, a declarat el.

Casa Albă nu a intrat în detalii despre anchetă. Totuși, secretarul de presă Karoline Leavitt a oferit câteva răspunsuri legate de acest subiect.

„În timp ce Departamentul de Război investighează în prezent această chestiune, regimul iranian vizează civilii și copiii, nu Statele Unite ale Americii”, a spus Karoline Leavitt.

La începutul săptămânii, secretarul de stat Marco Rubio a fost întrebat despre acest incident. El a răspuns: „Departamentul de Război va investiga acest lucru dacă acesta ar fi fost atacul nostru și le-aș trimite întrebarea dumneavoastră”.

Potrivit unor surse implicate în planificarea operațiunilor militare, Statele Unite și Israel au împărțit până acum loviturile asupra Iranului în funcție de zone și de tipul țintelor.

Israelul a vizat în principal instalații de lansare a rachetelor în vestul țării, în timp ce Statele Unite au atacat obiective similare în sud, precum și ținte navale.

Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a cerut deschiderea unei anchete, fără să indice cine ar putea fi responsabil. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Ravina Shamdasani, a făcut și ea declarații la Geneva.

„Responsabilitatea de a investiga situația revine forțelor care au efectuat atacul”, a afirmat aceasta.

Între timp, televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini de la funeraliile fetelor ucise. Sicrie mici, acoperite cu steaguri iraniene, au fost purtate prin mulțime înainte de înmormântare.

Dreptul internațional umanitar interzice atacurile deliberate asupra școlilor, spitalelor sau altor clădiri civile. Un astfel de act ar putea fi considerat crimă de război.

Dacă investigația va demonstra că forțele americane au avut un rol în bombardament, incidentul ar putea deveni unul dintre cele mai grave episoade cu victime civile din conflictele purtate de Statele Unite în Orientul Mijlociu în ultimele decenii.

