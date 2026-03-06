x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Fiul lui Nicolae Guță, reținut după ce a condus drogat și cu permisul suspendat

Fiul lui Nicolae Guță, reținut după ce a condus drogat și cu permisul suspendat

de Redacția Jurnalul    |    06 Mar 2026   •   15:45
Fiul lui Nicolae Guță, reținut după ce a condus drogat și cu permisul suspendat
Sursa foto: Jurnalul/Rezultatele buletinului de analize toxicologice au confirmat ulterior prezența în organismul conducătorului auto a unor substanțe interzise

Fiul manelistului Nicolae Guță a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins conducând cu substanțe interzise în organism și cu permisul suspendat din 2023.

Bărbatul de 34 de ani, din Petroșani, fiul lui Nicolae Guță, urmează să fie prezentat magistraților.

Polițiștii rutieri din Hațeg l-au prins pe 2 martie, pe DN 66. Verificările au arătat că dreptul de a conduce îi era suspendat încă din 2023. Testul alcooltest a ieșit negativ, însă bărbatul a refuzat testarea pentru substanțe interzise.

„Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În schimb, acesta a refuzat testarea pentru depistarea unui eventual consum de substanțe interzise, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice.

Rezultatele buletinului de analize toxicologice au confirmat ulterior prezența în organismul conducătorului auto a unor substanțe interzise.

Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul condus de acesta nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. În consecință, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 7.670 de lei, fiind reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare”, informează IPJ Hunedoara.

Condus la o unitate medicală pentru recoltare de probe biologice, rezultatele toxicologice au confirmat prezența substanțelor interzise în organism. Mașina pe care o conducea nu avea nici asigurare RCA valabilă. Amenda aplicată pe loc: 7.670 de lei, cu reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor.

Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Dosarul penal vizează conducerea cu dreptul suspendat și conducerea sub influența substanțelor interzise.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicolae guta permis suspendat drogat fiu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri