Horoscop de weekend, 7–8 martie 2026: Relațiile sunt în centru atenției pentru Fecioare, iar Peștii trebuie să-și asculte intuiția

Aceste tranzite aduc introspecție, revelații despre trecut și o dorință mai puternică de claritate în relații și planuri de viitor.

Mercur retrograd favorizează analiza, revenirea asupra unor decizii și redescoperirea unor idei mai vechi, în timp ce energia lui Venus amplifică sensibilitatea, romantismul și dorința de stabilitate emoțională.

Află ce îți rezervă astrele în acest weekend.

♈ Berbec

Weekendul aduce momente de introspecție. Ai ocazia să înțelegi mai bine anumite emoții sau situații din trecut. Este un moment bun pentru odihnă și reflecție, nu pentru decizii impulsive.

♉ Taur

Relațiile cu prietenii sau colaboratorii pot deveni mai importante. O discuție sau o întâlnire neașteptată îți poate schimba perspectiva asupra unui plan de viitor.

♊ Gemeni

Cariera și imaginea publică sunt în centrul atenției. Poți avea idei noi despre direcția profesională, dar este mai bine să analizezi și să planifici decât să acționezi imediat.

♋ Rac

Weekendul îți aduce inspirație și dorința de a explora idei sau proiecte noi. O conversație sau o informație descoperită acum te poate ajuta să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

♌ Leu

Este o perioadă potrivită pentru introspecție și pentru clarificarea unor situații din trecut. Ai putea înțelege mai bine motivele din spatele unor decizii sau relații mai vechi.

♍ Fecioară

Relațiile devin o temă importantă. Discuțiile sincere cu partenerul sau cu o persoană apropiată pot aduce claritate și echilibru.

♎ Balanță

Weekendul te încurajează să îți reorganizezi rutina și prioritățile. Poți descoperi soluții noi pentru probleme legate de muncă sau sănătate.

♏ Scorpion

Creativitatea este la cote înalte. Este un moment excelent pentru activități artistice, hobby-uri sau pentru a petrece timp cu persoane care te inspiră.

♐ Săgetător

Familia și casa devin prioritare. Este posibil să simți nevoia de liniște, de reorganizare a spațiului personal sau de discuții importante cu cei dragi.

♑ Capricorn

Comunicarea este cheia acestui weekend. Ideile sau conversațiile pot avea o importanță mai mare decât crezi și te pot ajuta să îți clarifici planurile.

♒ Vărsător

Banii și resursele personale intră în atenția ta. Poți avea idei interesante legate de proiecte sau de modul în care îți gestionezi finanțele.

♓ Pești

Soarele și Mercur retrograd activează puternic zodia ta, aducând revelații despre direcția în care vrei să mergi. Este un weekend bun pentru introspecție și pentru a-ți asculta intuiția.

Sfatul astrologilor pentru acest weekend:

Energia astrală favorizează analiza și clarificarea unor situații din trecut. Nu este momentul ideal pentru decizii radicale, dar ideile și revelațiile de acum pot avea un impact important în următoarele săptămâni.