Secretele unui păr sănătos: 7 băuturi simple pentru creștere și fortifiere

Anumiți nutrienți din alimente și băuturi pot sprijini dezvoltarea firului de păr și sănătatea scalpului, arată specialiștii.

Băuturi pentru un păr sănătos

Includerea unor băuturi nutritive în dietă poate susține creșterea părului, oferind substanțe esențiale, precum vitamine, minerale și antioxidanți.

1. Apă de castraveți

Această băutură simplă este bogată în silice, un compus care contribuie la menținerea creșterii și dezvoltării părului. Aroma plăcută ajută la hidratare, încurajând consumul mai mare de lichide.

2. Suc de morcovi

Conținutul ridicat de vitamina A stimulează producția de sebum, care acționează ca un balsam natural pentru scalp. Astfel, firele de păr devin mai elastice și mai puternice.

3. Ceai verde

Recunoscut pentru prprietățile sale antioxidante, ceaiul verde poate reduce căderea părului și întărește rădăcinile. De asemenea, stimulează foliculii de păr și combate efectele stresului oxidativ.

4. Băutură de spanac

Bogate în vitamine și minerale, această băutură sprijină sănătatea scalpului și poate contribui la creșterea părului. Spanacul reduce nivelul de zahăr din sânge, combate stresul oxidativ și sprijină sănătatea ochilor.

5. Suc de aloe vera

Aloe vera are proprietăți calmante și nutritive. Consumată regulat, poate ameliora mătreața, conferă strălucire și stimulează creșterea părului.

6. Suc de cartofi

Sucul crud de cartofi conține beta-caroten, zinc, vitamina C, fier și fosfor, nutrienți esențiali pentru sănătatea scalpului și întărirea sistemului imunitar.

7. Suc de sfeclă

Fierul din sucul de sfeclă îmbunătățește circulația sângelului de la nivelul scalpului, asigurând foliculilor nutrienții necesari și stimulând creșterea părului, potrivit medicool.ro.