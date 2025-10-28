Armistițiul comercial SUA-China lasă nerezolvate problemele fundamentale

Președintele Trump s-a declarat luni „foarte mulțumit” de acordul cu China, după ce oficialii au anunțat în weekend, în Malaezia, măsuri pentru atenuarea tensiunilor comerciale. China va relua achizițiile de soia din statele republicane cheie, iar SUA renunță la amenințarea cu tarife de 100%, în schimbul asigurării aprovizionării cu magneți din pământuri rare de la Beijing.

Piețele au reacționat pozitiv, indicele MSCI pentru acțiunile globale atingând maxime istorice, dar experții susțin că acordul ignoră problemele spinoase precum securitatea națională, subvențiile de stat și concurența tehnologică, conform Bloomberg.

„Alegerea soluțiilor ușoare face ca drumul de parcurs să fie inerent mai dificil", a declarat Sun Chenghao, cercetător la Universitatea Tsinghua din Beijing.

Întâlnirea dintre Trump și Xi va avea loc în orașul Busan din Coreea de Sud, după ce secretarul de stat Marco Rubio a discutat telefonic cu ministrul chinez de externe Wang Yi.

Un subiect important al discuțiilor a fost fentanilul, existând perspective ca tariful de 20% impus de Trump pentru a presiona Beijingul să oprească fluxul de substanțe chimice utilizate la fabricarea drogului să poată fi redus.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a solicitat Chinei să-și reechilibreze economia și să stimuleze consumul intern, dar Beijingul a răspuns cu un document de politică care subliniază autosuficiența în producție și tehnologie ca priorități până în 2030.

„Ambele părți par să se concentreze acum în primul rând pe stabilitate, dar niciunul dintre elementele fundamentale ale acestei relații nu s-a schimbat”, a declarat Daniel Kritenbrink, fost secretar de stat adjunct pentru afaceri din Asia de Est și Pacific.

Investițiile chineze în America rămân puternic restricționate, iar ancheta privind implementarea acordului „faza întâi” din primul război comercial pare nerezolvată.

(sursa: Mediafax)