Arnold Schwarzenegger intră în lupta pentru controlul Camerei Reprezentanților din SUA

„Este o nebunie”, a declarat fostul guvernator republican și vedetă de filme de acțiune despre Propunerea 50, susținută de democrați, o inițiativă electorală din noiembrie care vizează adăugarea a cinci locuri democrate în Camera Reprezentanților din California, pentru a compensa mișcările președintelui Donald Trump din Texas de a câștiga cinci districte republicane înainte de alegerile intermediare din 2026.

Propunerea susținută de guvernatorul democrat Gavin Newsom ar urma să elimine temporar districtele create de o comisie independentă de stat și să le înlocuiască cu districte dramatic remodelate, elaborate de democrați și concepute pentru a aduce beneficii candidaților partidului.

Dacă sunt aprobate, este posibil ca noile hărți politice să reducă cinci locuri în Cameră deținute de republicani în statul cu înclinații liberale, consolidând în același timp titularii democrați în alte districte importante la alegerile intermediare din 2026.

Aceasta ar putea crește marja democraților la 48 din cele 52 de locuri în Congresul Californiei, față de cele 43 de locuri pe care le deține acum partidul.

Într-un discurs la Universitatea din California de Sud, Schwarzenegger a subliniat în repetate rânduri că propunerea va anula hărțile întocmite în cadrul unui proces public de către o comisie independentă pe care a promovat-o în calitate de guvernator și le va înlocui cu hărți partizane, întocmite cu ușile închise și binecuvântate de „politicieni”.

Nu l-a criticat niciodată direct pe Newsom sau majoritatea democrată a Legislativului, care a susținut propunerea.

Schwarzenegger a semnalat luna trecută că se va opune activ propunerii de vot, postând o fotografie cu el ridicând greutăți pe platforma socială X, purtând un tricou imprimat cu sloganul „Puneți capăt manipulării electorale” și o obscenitate parțial ascunsă îndreptată către „politicieni”.

