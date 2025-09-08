Atac armat în Ierusalim. Cel puțin 15 persoane, rănite!

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Sep 2025   •   11:02
Sursa foto: Hepta

Un atac armat în Ierusalim, luni dimineață, a rănit cel puțin 15 persoane, potrivit poliției și serviciului israelian de paramedici Magen David Adom, potrivit AP.

Paramedicii au declarat că șase persoane se află în stare gravă.

Poliția a anunțat că doi atacatori au fost „neutralizați” la scurt timp după ce a început atacul.

Schimbul de focuri a avut loc într-o intersecție importantă, la intrarea nordică în Ierusalim, pe un drum care duce spre coloniile evreiești situate în Ierusalimul de Est.

Războiul din Gaza a declanșat un val de violențe atât în Cisiordania ocupată de Israel, cât și în interiorul Israelului. Militanții palestinieni au atacat și ucis israelieni în Israel și în Cisiordania, în timp ce s-a înregistrat și o creștere a violențelor comise de coloniști împotriva palestinienilor.

(sursa: Mediafax)

