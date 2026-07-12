Atac armat la Toronto, Canada: schimb de focuri la un festival cu 13.000 de oameni, victime multiple

Schimb de focuri în mijlocul unui festival cu 13.000 de oameni

Potrivit autorităților canadiene, poliția a fost alertată în jurul orei 20:12 (ora locală) cu privire la un posibil atacator activ pe St Clair Avenue, unde avea loc festivalul anual „Salsa on St Clair”. Evenimentul atrăsese aproximativ 13.000 de persoane, transformând zona într-un spațiu aglomerat și vulnerabil, potrivit BBC.

La sosirea echipajelor, polițiștii au descoperit șase victime împușcate. Două dintre acestea au fost declarate decedate la fața locului, în timp ce restul au fost transportate de urgență la spitale din apropiere.

Ancheta în desfășurare: trei scene ale crimei și suspecți neidentificați

Autoritățile au confirmat că incidentul a implicat un schimb de focuri între două persoane, iar la fața locului au fost recuperate două arme de foc. Cu toate acestea, până în prezent, nu a fost efectuată nicio arestare.

Adjunctul șefului Poliției din Toronto, Francisco Barredo, a descris scena drept „extrem de haotică”, menționând că anchetatorii gestionează trei perimetre distincte considerate scene ale crimei. Zona a fost securizată, iar publicul a fost sfătuit să evite perimetrul.

Martorii sunt încurajați să ofere informații relevante pentru identificarea suspecților și clarificarea circumstanțelor în care s-a produs atacul.

Reacții oficiale: liderii canadieni condamnă violența

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că este „îngrozit” de cele întâmplate, exprimându-și solidaritatea cu familiile victimelor și cu toți cei afectați de tragedie. La rândul său, premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a condamnat ferm incidentul, catalogându-l drept un act de „violență fără sens”.

Ford a subliniat că responsabilul trebuie identificat și adus în fața justiției, pledând pentru o pedeapsă maximă.

Festival transformat în scenă a tragediei

Festivalul „Salsa on St Clair”, ajuns la cea de-a 22-a ediție, este unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Toronto, celebrând muzica și dansul latino. În mod tradițional, atrage zeci de mii de vizitatori și este considerat un simbol al diversității culturale din oraș.

Evenimentul din acest an, desfășurat între 11 și 12 iulie, a fost însă marcat de violență, transformând o sărbătoare într-o tragedie care ridică semne de întrebare privind securitatea la evenimentele publice de amploare.