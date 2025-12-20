x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Atac în Crimeea: Drone ucrainene au distrus două avioane rusești Su-27 pe un aerodrom

Atac în Crimeea: Drone ucrainene au distrus două avioane rusești Su-27 pe un aerodrom

de Redacția Jurnalul    |    20 Dec 2025   •   16:40
Atac în Crimeea: Drone ucrainene au distrus două avioane rusești Su-27 pe un aerodrom
Sursa foto: Hepta/Două avioane rusești au fost lovite pe aerodromul militar Belbek, situat în Crimeea.

Serviciul de Securitate al Ucrainei anunță că drone cu rază lungă au distrus două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată, într-un nou atac asupra infrastructurii militare ruse din peninsulă.

Drone ucrainene cu rază lungă au lovit două avioane rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek, situat în Crimeea ocupată de Rusia, a transmis Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Atacul a fost realizat de Centrul de Operațiuni Speciale „A” (Alpha) al SBU.

Potrivit informațiilor publicate de serviciul ucrainean, unul dintre avioane se afla pe pista de rulare, încărcat complet și pregătit pentru o misiune de luptă, și a fost distrus.

Valoarea totală a celor două aeronave este estimată la aproximativ 70 de milioane de dolari, scrie Kyiv Independent.

SBU a mai anunțat că a fost lovit și turnul de control al aerodromului, fapt care ar putea îngreuna organizarea și coordonarea zborurilor militare din zonă.

Aerodromul Belbek, aflat în apropiere de Sevastopol, reprezintă un punct-cheie pentru desfășurarea aviației ruse și a sistemelor de apărare antiaeriană din Crimeea.

Atacul vine la doar câteva zile după o altă lovitură reușită asupra aceleiași baze.

Pe 18 decembrie, dronele ucrainene au distrus echipamente militare rusești în valoare de sute de milioane de dolari, inclusiv radare ale sistemului S- 400, un sistem Pantsir-S2 și un avion MiG-31.

Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că loviturile asupra aerodromurilor și sistemelor de apărare ruse din Crimeea reduc semnificativ capacitatea militară a Rusiei în regiune și anunță că aceste operațiuni vor continua.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ucraina drone avioane rusesti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri