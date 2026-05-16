Atac șocant la Modena: șapte răniți după ce un șofer a intrat cu mașina în pietoni și a atacat cu cuțitul trecătorii

Ce s-a întâmplat la Modena: șapte răniți după un atac cu mașina și cuțitul

Un incident violent produs în orașul italian Modena a provocat panică în centrul orașului: un bărbat a intrat cu mașina într-un grup de pietoni, rănind șapte persoane, apoi a coborât din vehicul și a atacat trecători cu un cuțit. Două victime sunt în stare gravă, iar autoritățile investighează circumstanțele atacului.

Atac violent în centrul orașului Modena

Șapte persoane au fost rănite sâmbătă, după ce un șofer a pătruns cu viteză într-un grup de aproximativ zece pietoni aflați pe Via Emilia Centro, în centrul orașului Modena.

Potrivit agenției ANSA, martorii susțin că autoturismul circula cu aproximativ 100 km/h în momentul impactului, provocând scene de panică în zonă.

Victime în stare gravă și intervenții de urgență

Autoritățile au confirmat că șapte persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă. Cea mai afectată victimă este o femeie care și-a pierdut ambele picioare în urma impactului.

Răniții au fost transportați la spitale din zonă, inclusiv la spitalul Maggiore din Bologna.

Atac cu cuțitul după impact

După ce a lovit pietonii, șoferul a coborât din mașină și a încercat să atace trecătorii cu un cuțit, rănind o altă persoană.

Mai mulți cetățeni au intervenit rapid și au reușit să îl imobilizeze pe suspect până la sosirea forțelor de ordine.

Reacții și mărturii

Un martor care a participat la imobilizarea agresorului a declarat:

„L-am urmărit și, între timp, alte patru sau cinci persoane m-au urmat. A dispărut în spatele unor mașini și apoi a revenit cu un cuțit în mână. Spunea ceva, dar nu în italiană”, a declarat un cetățean care a participat la imobilizarea suspectului.

Primarul orașului Massimo Mezzetti a transmis mulțumiri cetățenilor care au intervenit:

„Doresc să le mulțumesc acestor cetățeni. Bărbatul era înarmat cu un cuțit; au dat dovadă de curaj și de un mare simț civic. Le transmit sincerele mele mulțumiri în acest moment dramatic. Șapte oameni au fost răniți, dintre care doi grav, care au fost transportați la spitalul Maggiore din Bologna”

Reacția premierului Italiei

Premierul Giorgia Meloni a condamnat ferm incidentul și a transmis un mesaj de solidaritate:

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Modena este de o gravitate extremă. Îmi exprim solidaritatea cu persoanele rănite și cu familiile acestora. Adresez, de asemenea, mulțumiri cetățenilor care au intervenit cu curaj. Am discutat cu primarul și rămân în contact permanent cu autoritățile pentru a urmări evoluția situației. Am încredere că cel responsabil va răspunde pe deplin pentru faptele sale”

Ancheta autorităților

Suspectul este un cetățean italian de origine străină, în jur de 30 de ani, născut și crescut în zona Modena, fără antecedente penale. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili motivul atacului și circumstanțele exacte ale incidentului.

Mediafax