Atac terorist șocant în Kiev: Bărbat cu cetățenie dublă ruso-ucraineană ucide șase persoane. Rusia implicată?

Atac terorist Kiev 2026: Dmitri Vasilchenkov ucide 6 persoane, investigații Rusia implicată

Un atac armat sângeros a zguduit sâmbătă străzile din Kiev, capitala Ucrainei, lăsând în urmă șase victime fără viață și zeci de răniți. Anchetatorii ucraineni cercetează acum dacă orchestatorii din spatele masacrului ar putea fi legați de Rusia, în contextul războiului prelungit. Dmitri Vasilchenkov, un bărbat de 58 de ani cu cetățenie dublă ruso-ucraineană, a deschis focul haotic pe străzi, a luat ostatici și a fost ucis în final de forțele speciale după o confruntare tensionată.

Cronologia unui carnagiu urban: De la focuri pe stradă la ostatici în supermarket

Totul a început sâmbătă, în cartierul Holosiivskyi din Kiev, o zonă rezidențială liniștită transformată brusc în câmp de luptă. Vasilchenkov, născut în 1968 și înarmat cu o pușcă înregistrată legal, a declanșat haosul pornind de la propriul apartament, unde a provocat un incendiu. A ieșit pe stradă și a tras asupra trecătorilor nevinovați, ucigând patru persoane pe loc. Apoi, s-a refugiat într-un supermarket, unde a împușcat un ostatic și a mai rănit alții, luând mai multe persoane ostatice.

Poliția Națională a izolat rapid zona, trimițând negociatori care au încercat timp de 40 de minute să-l convingă pe atacator să se predea. „Pe parcurs, a împușcat patru dintre cetățenii noștri; pe al cincilea, pe care îl luase ostatic, l-a împușcat direct în magazin”, a relatat ministrul de Interne, Igor Klimenko, citat de Ukrinform. Negociatorii i-au propus să treacă prin turnicheți pentru a ajuta un rănit, dar Vasilchenkov nu a reacționat. „Nu a reacționat. De aceea s-a dat ordinul de a-l neutraliza, mai ales după ce a tras asupra unui ostatic”, a adăugat Klimenko.

Forțele speciale au intervenit decisiv, neutralizându-l pe atacator. Bilanțul tragic: șase morți, 15 răniți inițial, dintre care șapte rămân internați în stare gravă, conform ultimelor date de la primarul Kievului, Vitali Kliciko. O a șasea victimă a decedat ulterior în spital din cauza rănilor.

Profilul atacatorului: Cazier judiciar, legături rusești și ură online

Cine era Dmitri Vasilchenkov? Conform informațiilor preliminare, bărbatul avea cetățenie dublă, ucraineană și rusă, deși președintele Volodimir Zelenski a afirmat că s-a născut în Rusia – o declarație neconfirmată oficial de autorități. The Guardian relatează că Vasilchenkov avea un cazier judiciar lung și postase conținut anti-ucrainean, antisemit pe rețelele sociale, negând chiar dreptul Ucrainei de a exista ca stat suveran.

Date dintr-o bază rusească publică dezvăluie legături financiare și logistice cu Moscova: mai multe conturi bancare active până în 2021, un număr de telefon rus și călătorii repetate în Rusia în 2016. Aceste detalii ridică semne de întrebare majore.

Nu este clar încă dacă a existat un contact direct cu servicii rusești, dar contextul este exploziv: în ultimii doi ani, Kremlinul a recrutat peste 800 de ucraineni pentru atacuri asupra infrastructurii critice și birourilor de recrutare.

Anchetă de amploare: Terorism sau nebunie? SBU intră în acțiune

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a clasificat imediat incidentul drept „act terorist”. „Anchetatorii SBU au calificat atacul armat asupra civililor și luarea de ostatici din cartierul Holosiiv din Kiev drept un act terorist”, se arată într-un comunicat oficial. „SBU, Poliția Națională și Parchetul iau măsuri exhaustive pentru a clarifica toate circumstanțele incidentului, inclusiv posibilele motive ale autorului împușcăturilor.”

Un paramedic eyewitness, Tymofii Solovei, a descris scena: „Fie este nebun, fie acesta este un atac terorist rusesc. Nu știm de cât timp pregătea acest lucru. Este posibil să fi comunicat cu cineva din Rusia.” Aceste cuvinte, preluate de The Guardian, alimentează speculațiile despre o operațiune hibridă orchestrată de Moscova, în mijlocul războiului care durează de peste doi ani.

Autoritățile ucrainene subliniază că arma era înregistrată legal, ceea ce ridică întrebări despre controalele de securitate internă. Președintele Zelenski a comentat dur incidentul, subliniind naționalitatea rusă a atacatorului, în timp ce ministrul Klimenko a detaliat traiectoria violenței: de la stradă la supermarket, fără nicio cerere clară din partea agresorului.

Implicații geopolitice: Un nou episod în războiul hibrid?

Acest atac vine într-un moment critic al conflictului ruso-ucrainean, unde tacticile de sabotaj și terorism au devenit arme preferate ale Kremlinului. Kievul se confruntă zilnic cu amenințări, iar un astfel de incident intern amplifică frica și diviziunile. Anchetatorii promit transparență, dar legăturile ruso-ucrainene ale lui Vasilchenkov fac ca ipoteza unui atac sponsorizat să fie principala pistă.

Mediafax si Agerpres