Atacuri concertate asupra lui Siegfried Mureșan. Laura Vicol i-a făcut plângere penală

Fosta deputată PSD Laura Vicol a anunțat că a depus o plângere penală împotriva europarlamentarului Siegfried Mureșan, acuzându-l că a contribuit la stigmatizarea sa printr-o postare publicată pe Facebook, în care ar fi asociat-o din nou cu dosarul Nordis.

Într-un mesaj publicat pe contul său de FB, Vicol susține că a aflat „întâmplător” despre postarea europarlamentarului și afirmă că aceasta a rămas publică până în prezent.

„Aseară am aflat, întâmplător, de o postare publicată de europarlamentarul Siegfried Mureșan și rămasă publică până astăzi. În acea postare, acesta mă etichetează drept Laura Vicol (Nordis) și îi îndeamnă pe oameni să nu uite acest lucru”, a scris Laura Vicol.

Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților afirmă că ea și familia sa au fost ținta unei campanii de ură în ultimii doi ani și susține că asocierea repetată cu numele companiei Nordis a avut consecințe grave.

„De aproape doi ani, eu și copiii mei trăim consecințele unei campanii publice de demonizare începută după reportajul mincinos Recorder. Am primit amenințări, injurii și mesaje de o violență greu de imaginat”, afirmă aceasta.

Laura Vicol mai susține că orice persoană publică ar fi trebuit să cunoască efectele unei astfel de etichetări.

„Orice persoană publică știa sau putea să știe ce efecte are perpetuarea acestei etichete. Cu toate acestea, un membru al Parlamentului European a ales să mă asocieze din nou cu Nordis”, a scris ea.

„Am depus astăzi plângere penală și am solicitat organelor competente să analizeze această postare în contextul întregii campanii de linșaj public, al amenințărilor primite de mine și de familia mea și al efectelor pe care această asociere le-a produs și continuă să le producă”, a transmis aceasta.

Fosta deputată consideră că libertatea de exprimare nu poate justifica, în opinia sa, expunerea unei persoane unui val de ură.

„Libertatea de exprimare nu poate deveni libertatea de a contribui la stigmatizarea și expunerea unei persoane unui val de ură. Fiecare răspunde pentru propriile cuvinte”, a încheiat Laura Vicol.

Până la această oră, europarlamentarul Siegfried Mureșan nu a avut o reacție publică la anunțul privind plângerea penală formulată de Laura Vicol.

Olguța Vasilescu, despre Siegfried: „Românii o să-și scrântească limba până îi pronunță numele

La rândul ei, Lia Olguța Vasilescu a ironizat sâmbătă propunerea PNL pentru funcția de premier, făcând trimitere la numele europarlamentarului Siegfried Mureșan. Primarul Craiovei a spus că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-i pronunțe numele.

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, în care PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan ca variantă de premier, în timp ce PSD merge pe varianta Sorin Grindeanu.

„Domnul Bolojan vrea să ne propună un prim-ministru care habar n-are cum se trăiește în România. Românii o să-și scrântească limba până o să-i pronunțe numele”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a continuat atacul și a ironizat profilul european al lui Siegfried Mureșan, despre care liberalii spun că are experiență în instituțiile europene și în gestionarea fondurilor UE.

„Siegfried Mureșan, specialist în absorbția de fonduri europene. Cred că a absorbit doar salariul de europarlamentar”, a spus Vasilescu.

Atacul vine în plin blocaj politic, după ce Guvernul Veștea nu a obținut votul de învestitură în Parlament. În acest moment, principalele variante discutate pentru Palatul Victoria sunt Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

Lia Olguța Vasilescu susține că un guvern monocolor PSD, condus de Sorin Grindeanu, ar putea trece de Parlament dacă ar avea sprijinul UDMR. Vicepreședinta PSD spune că formațiunea condusă de Kelemen Hunor este „un partid serios” și că voturile UDMR ar putea fi decisive pentru instalarea unui nou Cabinet.

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(sursa: Mediafax)