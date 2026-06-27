Reizbucnește războiul! Iran ripostează, lansând atacuri asupra mai multor ținte militare americane din Orientul Mijlociu

Gardienii Revoluției Islamice au anunțat sâmbătă că au atacat mai multe ținte militare americane ca ripostă la atacurile lansate vineri de Statele Unite, notează CNN.

De asemenea, ministerul de Externe de la Teheran a acuzat Washingtonul că a încălcat termenii acordului încheiat între cele două țări săptămâna trecută.

Armata americană nu a confirmat până în prezent existența unor atacuri iraniene. Cu toate acestea, Bahrainul, care găzduiește o bază militară americană, a raportat atacuri cu drone iraniene pe teritoriul său în cursul dimineții de sâmbătă.

Ministerul de Externe al țării a condamnat acțiunile, calificându-le drept „o încălcare flagrantă a suveranității Bahrainului”.

Aceste incidente reprezintă prima confruntare directă de la semnarea memorandumului de înțelegere pentru încetarea conflictului și reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Tensiunile au escaladat după ce Iranul ar fi atacat o navă comercială în apropierea Strâmtorii. Președintele american Donald Trump a descris acțiunea drept o „încălcare nesăbuită” a acordului care urma să pună capăt conflictului dintre cele două state, iar vicepreședintele J.D. Vance a reacționat, declarând că „violența va fi întâmpinată cu violență”.

Ca reacție la atacul de joi, Comandamentul Central al Armatei americane a anunțat vineri că au fost lansate atacuri asupra unor obiective militare iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz.

„Avioane americane au atacat depozite de rachete și drone iraniene, precum și radare de coastă”, au transmis autoritățile militare.

(sursa: Mediafax)