Richard Cobb și istoria trotuarului

Într-o epocă în care istoria devenea tot mai preocupată de structuri, clase sociale, ideologii și mari forțe impersonale, Cobb a ales să privească în direcția opusă. Nu era interesat în primul rând de liderii Revoluției Franceze, nici de teoriile care încercau să explice mersul istoriei. Îl interesau oamenii care traversau strada, cei care dispăreau din arhive fără să lase în urmă statui, monumente sau capitole în manuale.

Franța de la nivelul trotuarului

Poate că nu este întâmplător faptul că pasiunea sa pentru Franța a început pe stradă. Când a ajuns pentru prima dată la Paris, în anii ’30, nu a fost atras de traseele culturale consacrate ale francofilului englez. Nu a venit în căutarea lui Balzac, a lui Proust sau a marilor saloane literare. După cum observă Julian Barnes în volumul Something to Declare, Cobb s-a îndrăgostit de o altă Franță: cea a negustorilor ambulanți, a muzicienilor de pe stradă, a micilor restaurante întunecate, a autobuzelor aglomerate și a conversațiilor surprinse la întâmplare.

Era fascinat de ceea ce majoritatea turiștilor ignorau. Franța lui Cobb era cea a realismului poetic interbelic. Lumea pe care aveau să o fixeze pe peliculă filmele cu Jean Gabin: muncitori, marinari, șomeri, mici comercianți, oameni aflați mereu la limita dintre speranță și dezamăgire. O Franță a cartierelor populare, a cafenelelor cu fum gros de țigară și a restaurantelor în care politica, fotbalul și prețul pâinii se amestecau în aceeași conversație. Era și Franța lui Édith Piaf, vocea care a transformat străzile Parisului în cântec. Dacă alți englezi veneau în căutarea catedralelor și a castelelor, Cobb era atras de trotuar, de colțul străzii și de umanitatea care pulsa acolo.

Îi plăcea să meargă pe jos ore întregi. Considera că un oraș nu poate fi cunoscut cu adevărat decât la pas. Transportul public îl atrăgea nu pentru eficiență, ci pentru spectacolul uman pe care îl oferea. În tramvaie și autobuze putea asculta fragmente de conversații, putea observa gesturi, conflicte, afecțiuni și mici tragedii cotidiene.

Revoluția văzută prin dosarele de poliție

Pentru mulți istorici, Revoluția Franceză este povestea lui Robespierre, Danton, Marat și Napoléon. Pentru Cobb, ea era și povestea unei spălătorese din Paris, a unui soldat provincial, a unui funcționar anonim sau a unei prostituate care apărea pentru câteva clipe într-un dosar de poliție. În arhive, căuta ceea ce alții considerau detalii nesemnificative. Acolo unde alți cercetători vedeau documente administrative și înregistrări birocratice, Cobb vedea destine.

Metoda sa era aproape detectivistică. Un nume uitat într-un registru, o plângere adresată autorităților, o mențiune accidentală într-un raport de poliție puteau deveni punctul de plecare pentru reconstituirea unei întregi lumi sociale. Nu îl interesa doar ce făceau revoluționarii. Îl interesa cum trăiau oamenii în vremea revoluției.

În secolul XX, interpretările Revoluției Franceze au fost adesea dominate de mari construcții teoretice. Unii istorici vedeau în revoluție triumful burgheziei. Alții vedeau lupta de clasă. Alții urmăreau evoluția instituțiilor sau a ideologiilor.

Cobb privea toate aceste explicații cu o anumită neîncredere. Nu pentru că le considera complet greșite, ci pentru că știa cât de dezordonată e realitatea. Viața nu seamănă niciodată perfect cu teoriile construite pentru a o explica.

În acest sens, el era mai aproape de romancieri decât de mulți istorici. Nu întâmplător, citindu-l, ai adesea impresia că parcurgi o colecție de nuvele. Personajele sale nu sunt exemple menite să demonstreze o teză. Sunt oameni reali, cu slăbiciuni, contradicții și obsesii.

Maigret în arhivele Revoluției

Julian Barnes surprinde excelent această dimensiune atunci când observă că lumea lui Cobb pare uneori desprinsă din romanele lui Simenon.

Nu este greu să ni-l imaginăm pe Cobb într-un decor familiar cititorilor lui Simenon. Universul său are ceva din atmosfera investigațiilor comisarului Maigret interpretat de Jean Gabin. Nu atât prin intrigă, cât prin metodă. Maigret caută adevărul în baruri de cartier, în conversații aparent banale și în biografiile oamenilor obișnuiți. În mod similar, Cobb încerca să înțeleagă Revoluția Franceză nu prin marile discursuri ale epocii, ci prin urmele lăsate în viața celor care nu au ajuns niciodată în manuale.

La Simenon apar adesea mici escroci, vagabonzi, dezertori sau ceea ce francezii numesc voleurs paresseux, hoți fără vocație, împinși mai degrabă de împrejurări decât de răutate. Atât Maigret, cât și Cobb suspendau judecata morală. Nu erau interesați să împartă lumea în buni și răi, ci să înțeleagă cum au ajuns oamenii să facă ceea ce fac. În arhivele lui Cobb apare aceeași umanitate periferică: mici comercianți, funcționari mărunți, femei aflate la marginea societății, hoți de ocazie și oameni aflați la granița dintre legalitate și supraviețuire, prea mărunți pentru a intra în istorie, dar suficient de interesanți pentru a o explica. Nu lumea eroilor, ci lumea majorității.

De la François Villon până la Simenon există în cultura franceză o lungă tradiție a interesului pentru cei aflați la marginea societății. Cobb s-a simțit instinctiv acasă în această lume. Poate tocmai de aceea opera lui a rezistat atât de bine trecerii timpului. Marile teorii istorice îmbătrânesc. Paradigmele se schimbă. Explicațiile dominante sunt contestate și înlocuite.

Oamenii însă rămân. Un dosar de poliție din 1795 poate spune astăzi la fel de multe despre natura umană cum spunea și acum cincizeci de ani. Un raport administrativ poate dezvălui aceleași speranțe, temeri și resentimente pe care le întâlnim și în prezent.

Împotriva tiraniei abstracțiilor

Din această perspectivă, Cobb este surprinzător de actual. Într-o epocă dominată de indicatori, statistici și modele predictive, el ne amintește că societățile sunt alcătuite din indivizi. Că în spatele fiecărei cifre există o poveste. Că procesele istorice și economice nu sunt trăite de agregate statistice, ci de oameni concreți.

O inflație, o revoluție sau o criză financiară apar în cărțile de istorie sub forma unor cifre și grafice; în realitate, ele sunt trăite de chelneri, spălătorese, funcționari, comercianți și muncitori, exact genul de personaje care populau universul lui Cobb.

Aceasta este poate și lecția cea mai importantă pe care o oferă cercetătorilor contemporani. Tentația de a explica lumea prin formule este veche și seducătoare. Modelele oferă ordine. Statisticile oferă precizie. Teoriile oferă sentimentul controlului intelectual. Dar realitatea continuă să fie locuită de oameni care greșesc, improvizează, se răzgândesc și se comportă adesea în moduri imposibil de anticipat.

Richard Cobb a înțeles acest lucru înaintea multora. De aceea a preferat trotuarul în locul tribunei, arhiva în locul teoriei și individul în locul abstracției. Este mult mai greu să înțelegi un om decât să explici o ideologie. Dar pentru Cobb adevărata istorie începea tocmai acolo: pe trotuar.