Atacurile asupra Tel Avivului au fost „o răzbunare” - susține Garda Revoluționară Islamică

de Redacția Jurnalul    |    18 Mar 2026   •   10:30
Sursa foto: Hepta/Tel Aviv, lovit de rachetele iraniene

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a transmis că rachetele sale au „lovit cu succes peste 100 de ținte militare și de securitate din inima” Israelului, ca răspuns la uciderea lui Larijani și a însoțitorilor săi.

Într-o declarație difuzată de agenția de știri Fars, IRGC a afirmat că aceste obiective au fost lovite din cauza „prăbușirii” „sistemului de apărare multistratificat și ultramodern” al Israelului, potrivit Al Jazeera.

IRGC a declarat că a folosit rachete Khorramshahr 4, Qadr, Emad și Khybershakan în atacul de „răzbunare”.

Serviciile de urgență din Israel au transmis că un bărbat și o femeie au fost uciși de fragmentele explozive căzute în Ramat Gan, în districtul Tel Aviv.

Presa de stat a anunțat, marți, că Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității naționale a Iranului, considerat și conducător de facto în timpul războiului, a fost ucis în bombardamente luni noapte.

Ali Larijani a fost un apropiat al ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem care a fost ucis într-un atac aerian israelian la începutul războiului, pe 28 februarie.

(sursa: Mediafax)

