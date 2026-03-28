Atentat terorist dejucat la Paris

Faptele s-au produs în jurul orei locale 15:30 (14:30 GNT), pe Rue de la Boétie, în vestul părţii centrale a Parisului.



Poliţiştii au reţinut un bărbat care depusese o încărcătură explozivă artizanală în faţa imobilului.



Încărcătura era formată dintr-un bidon de 5 litri plin cu lichid, probabil o hidrocarbură, un sistem de aprindere, o petardă de aproximativ 650 de grame de pudră explozivă, potrivit primelor elemente ale anchetei.



Ansamblul încărcăturii a fost preluat de genişti şi în prezent este analizat la prefectura poliţiei din Paris.



Parchetul naţional antiterorist (PNAT) s-a sesizat după această tentativă de atentat.



Ancheta a fost deschisă în special pentru ''tentativă de degradare prin incendiu sau mijloc periculos în legătură cu o întreprindere teroristă şi asociere teroristă de răufăcători'', a adăugat PNAT.



Ministrul de interne francez Laurent Nunez a evocat sâmbătă seară o ''legătură'' între atentatul dejucat la Paris şi războiul din Orientul Mijlociu, văzând ''similitudini'' între această acţiune şi operaţiuni efectuate în ultimele zile în alte ţări europene şi revendicate de o mică grupare.



Într-o intervenţie la postul de televiziune BFM, Nunez a explicat că ''această afacere ne face să ne gândim la acţiuni similare care s-au derulat în alte ţări europene'', precum Olanda.



''Fac legătura cu acţiunile desfăşurate în ţările vecine (...) care au fost urmate de revendicări ale unei mici grupări ce făceau referire la conflict'', a spus demnitarul francez.



După declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, ministrul de interne francez şi-a multiplicat apelurile la vigilenţă extremă adresate forţelor de ordine, în special pentru a proteja opozanţii iranieni, lăcaşurile de cult evreieşti şi interesele americane din Franţa, toate acestea fiind identificate ca ţinte potenţiale ale actelor teroriste, scrie AGERPRES