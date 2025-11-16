x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Noi 2025   •   21:40
Australia și Indonezia s-au înțeles asupra unui nou tratat bilateral de securitate
Australia și Indonezia au ajuns la un acord privind un tratat bilateral de securitate și cooperare în domeniul apărării, menit să consolideze dialogul strategic și să întărească parteneriatul dintre cele două state vecine, relatează Reuters.

Premierul australian, Anthony Albanese, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă comune, alături de președintele indonezian Prabowo Subianto: „Acest tratat va angaja Australia și Indonezia să se consulte periodic la nivel de lideri și ministere pe teme de securitate”.

Premierul australian și-a declarat și intenția de a călători în ianuarie în Indonezia pentru semnarea oficială a tratatului, după realizarea procedurilor interne de ratificare.

Președintele indonezian Prabowo Subianto a salutat acordul, susținând: „Cred în politica de bună vecinătate. Vecinii buni sunt esențiali. Vecinii buni se vor ajuta reciproc în momentele dificile, iar în cultura indoneziană avem o vorbă: atunci când ne confruntăm cu o urgență, vecinul nostru este cel care ne va ajuta”, citat de The Guardian.

(sursa: Mediafax)

