Australia și Indonezia s-au înțeles asupra unui nou tratat bilateral de securitate

Premierul australian, Anthony Albanese, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă comune, alături de președintele indonezian Prabowo Subianto: „Acest tratat va angaja Australia și Indonezia să se consulte periodic la nivel de lideri și ministere pe teme de securitate”.

Premierul australian și-a declarat și intenția de a călători în ianuarie în Indonezia pentru semnarea oficială a tratatului, după realizarea procedurilor interne de ratificare.

Președintele indonezian Prabowo Subianto a salutat acordul, susținând: „Cred în politica de bună vecinătate. Vecinii buni sunt esențiali. Vecinii buni se vor ajuta reciproc în momentele dificile, iar în cultura indoneziană avem o vorbă: atunci când ne confruntăm cu o urgență, vecinul nostru este cel care ne va ajuta”, citat de The Guardian.

(sursa: Mediafax)