Cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade în Vrancea

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) anunță că seismul a avut loc vineri dimineața, la ora 5.50 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,5 și s-a produs la adâncimea de 105.4 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: Focșani, Sfântu-Gheorghe, Buzău, Brașov, Bacău, Bârlad

(sursa: Mediafax)