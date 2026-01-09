x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Ian 2026   •   09:56
Cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade în Vrancea
Sursa foto: Jurnalul/Cutremur în Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs vineri dimineața în județul Vrancea.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) anunță că seismul a avut loc vineri dimineața, la ora 5.50 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,5 și s-a produs la adâncimea de 105.4 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: Focșani, Sfântu-Gheorghe, Buzău, Brașov, Bacău, Bârlad

(sursa: Mediafax)

