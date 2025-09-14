Australia investește 1.1 miliarde de dolari în flota de drone subacvatice „Ghost Shark”

Ministrul Apărării, Richard Marles (foto), a declarat că noile drone subacvatice vor „oferi o forță mai capabilă și mai letală”, prin completarea flotei de suprafață.

Zeci de unități Ghost Shark vor fi construite pe teritoriul Australiei, cu posibilitatea de a fi exportate ulterior către aliați, a precizat ministrul Apărării, Pat Conroy.

Potrivit oficialilor, vehiculele vor putea desfășura misiuni de informații, supraveghere, recunoaștere și atacuri la distanțe foarte mari de continent, primele unități urmând să intre în serviciu la începutul anului 2026.

Decizia vine în contextul în care Australia dorește să integreze mai multe tehnologii autonome în apărare, întrucât trebuie să apere o coastă vastă, dar și peste 3 milioane de kilometrii pătrați de ape teritoriale.

În plus, statul intenționează să construiască submarine cu capacitate nucleară, în colaborare cu Regatul Unit și Statele Unite.

(sursa: Mediafax)