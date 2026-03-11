x close
Autorul incidentului de la Casa Albă a fost reținut

de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   16:15
Sursa foto: Șoferul furgonetei, în custodia poliției

Şoferul furgonetei care a forţat barierele de securitate de la Casa Albă miercuri dimineaţa a fost arestat, a informat Departamentul de Poliţie Metropolitană (MPD) din Washington, transmite EFE.

Incidentul, în care nu au existat răniţi, a avut loc în jurul orei 6:37 ora locală (10:37 GMT), după ce suspectul a trecut de o barieră situată pe Connecticut Avenue, potrivit MPD.

Străzile din jurul Casei Albe rămân închise temporar pe durata anchetei.

Preşedintele Donald Trump se află la Casa Albă, de unde se preconizează că va pleca în jurul prânzului spre statul Kentucky, conform agendei sale de angajamente interne.

În ianuarie anul trecut, un bărbat a fost arestat de agenţii Secret Service pentru că ar fi provocat pagube materiale şi spart geamurile reşedinţei din Ohio a vicepreşedintelui american, JD Vance, care nu se afla acolo în acel moment.

AGERPRES

