Autorul incidentului de la Casa Albă a fost reținut

Incidentul, în care nu au existat răniţi, a avut loc în jurul orei 6:37 ora locală (10:37 GMT), după ce suspectul a trecut de o barieră situată pe Connecticut Avenue, potrivit MPD.



Străzile din jurul Casei Albe rămân închise temporar pe durata anchetei.



Preşedintele Donald Trump se află la Casa Albă, de unde se preconizează că va pleca în jurul prânzului spre statul Kentucky, conform agendei sale de angajamente interne.



În ianuarie anul trecut, un bărbat a fost arestat de agenţii Secret Service pentru că ar fi provocat pagube materiale şi spart geamurile reşedinţei din Ohio a vicepreşedintelui american, JD Vance, care nu se afla acolo în acel moment.

AGERPRES