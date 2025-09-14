Autoritățile daneze au administrat cu forța metode contraceptive femeilor din Groenlanda

Victimele inuite, multe dintre ele adolescente la acea vreme, fie au fost prevăzute cu dispozitive contraceptive intrauterine, cunoscute sub numele de sterilete, fie li s-a administrat o injecție hormonală contraceptivă. Nu li s-au comunicat detalii despre procedură sau nu și-au dat consimțământul.

Victimele au descris experiențe traumatice care le-au lăsat pe unele cu sentimente de rușine, precum și cu efecte secundare fizice, de la durere și sângerări până la infecții grave.

Guvernele Danemarcei și Groenlandei și-au cerut oficial scuze într-un comunicat de luna trecută pentru rolul lor în aceste rele tratamente istorice, într-o încercare aparentă de a anticipa mult așteptatul raport. Un eveniment oficial de scuze în capitala Groenlandei este programat pentru 24 septembrie.

Deși raportul de marți acoperă experiențele a peste 350 de femei care au venit să vorbească cu anchetatorii, autoritățile daneze spun că peste 4.000 de femei și fete - se pare că jumătate din femeile fertile din Groenlanda la acea vreme - au primit sterilete între anii 1960 și mijlocul anilor 1970.

Presupusul scop era limitarea creșterii populației în Groenlanda prin prevenirea sarcinilor.

Populația de pe insula arctică creștea rapid la acea vreme datorită unor condiții de viață mai bune și a unei asistențe medicale mai bune.

Groenlanda și-a preluat propriile programe de asistență medicală la 1 ianuarie 1992.

(sursa: Mediafax)