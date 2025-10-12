Avertisment de la Kremlin: "Este un moment foarte dramatic, având în vedere că tensiunile escaladează din toate părțile"

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat lunea trecută că, înainte de a accepta să furnizeze rachete Tomahawk, ar dori să știe ce intenționează Ucraina să facă cu ele deoarece nu dorește escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina. El a afirmat însă că „a luat o decizie” în această privință.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, ceea ce înseamnă că Ucraina le-ar putea folosi pentru lovituri la mare distanță în interiorul Rusiei, inclusiv în Moscova. Unele variante retrase din uz ale rachetelor Tomahawk pot transporta o ogivă nucleară, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului SUA.

Rusia consideră periculoasă livrare de rachete americane Ucrainei

„Subiectul rachetelor Tomahawk este extrem de îngrijorător”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterului televiziunii de stat ruse Pavel Zarubin, într-o declarație publicată duminică. „Acum este într-adevăr un moment foarte dramatic, având în vedere că tensiunile escaladează din toate părțile”.

Războiul din Ucraina, cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial, a declanșat cea mai mare confruntare dintre Rusia și Occident de la criza rachetelor cubaneze din 1962, iar oficialii ruși afirmă că se află acum într-un conflict „fierbinte” cu Occidentul.

Peskov a mai spus că, dacă rachetele Tomahawk ar fi lansate asupra Rusiei, Moscova ar trebui să țină cont de faptul că unele versiuni ale rachetelor pot transporta focoase nucleare.

„Imaginați-vă: o rachetă cu rază lungă de acțiune este lansată și zboară, iar noi știm că ar putea fi nucleară. Ce ar trebui să gândească Federația Rusă? Cum ar trebui să reacționeze Rusia? Experții militari din străinătate ar trebui să înțeleagă acest lucru”, a spus Peskov.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat la începutul acestei luni că este imposibil să se utilizeze rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american și, prin urmare, orice livrare de astfel de rachete către Ucraina ar declanșa o „etapă de escaladare calitativ nouă”.

Citește pe Antena3.ro Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Este o creație românească

SUA ajută Ucraina să lanseze lovituri asupra instalațiilor energetice din Rusia

Financial Times a scris că SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanță asupra instalațiilor energetice rusești. FT a afirmat că serviciile secrete americane ajută Kievul să planifice rutele, altitudinea, sincronizarea și deciziile privind misiunile, permițând dronelor ucrainene de atac de lungă distanță și cu sens unic să evite apărarea aeriană rusă.

Vladimir Putin descrie războiul ca un moment decisiv în relațiile Moscovei cu Occidentul, care, potrivit acestuia, a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991 prin extinderea NATO și invadarea a ceea ce el consideră sfera de influență a Moscovei, inclusiv Ucraina și Georgia.

Ucraina și aliații săi au descris războiul ca o acaparare imperialistă de teritorii și au promis în repetate rânduri că vor învinge forțele ruse.