Avertisment al Rusiei, cu doar o zi înainte de căderea dronei la Galați

Rusia a avertizat că trimiterea de trupe americane suplimentare în Europa de Est va duce la o escaladare a tensiunilor, cu doar o zi înainte ca o dronă implicată în atacurile din Ucraina să se prăbușească peste un bloc din Galați. Incidentul, considerat cel mai grav de la începutul războiului, a fost urmat de o reacție dură a autorităților române, scrie Polskieradio.pl.

Rusia a transmis joi că planul Statelor Unite de a crește prezența militară în Polonia riscă să amplifice conflictul cu Occidentul și ar putea duce la măsuri de răspuns.

„Desfășurarea unor forțe suplimentare americane în Polonia ar reprezenta o escaladare calitativă a tensiunilor”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, potrivit Reuters.

Declarația vine după ce oficialii polonezi au salutat anunțul făcut de președintele american Donald Trump privind trimiterea a încă 5.000 de militari în Polonia. Trump a spus că decizia este influențată inclusiv de relația sa cu președintele polonez Karol Nawrocki.

Autoritățile de la Varșovia au descris măsura drept o veste bună pentru securitatea transatlantică și au subliniat că aceasta va întări capacitatea de apărare a Poloniei. Anunțul pare să contrazică semnalele anterioare venite de la Washington, potrivit cărora efectivele militare americane din Europa ar putea fi reduse.

Vicepremierul și ministrul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak Kamysz, a declarat că detaliile desfășurării vor fi stabilite de Pentagon, Comandamentul European al SUA și planificatorii militari. El a mai precizat că procesul de planificare ar putea dura între două și patru săptămâni. Oficialul polonez a adăugat că țara sa nu își dorește doar creșterea rotației trupelor americane, ci și o prezență permanentă mai consistentă pe flancul estic al NATO.

Anunțul lui Trump vine după informații potrivit cărora Pentagonul ar fi suspendat rotația planificată a unei brigăzi blindate în Polonia, în contextul unei revizuiri mai ample a desfășurărilor militare americane din Europa.

Polonia, stat membru NATO aflat la granița cu Ucraina și enclava rusă Kaliningrad, consideră prezența militară americană un pilon esențial al securității sale în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

La doar o zi după acest avertisment, o dronă implicată în bombardamente asupra infrastructurii din Ucraina s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, provocând o explozie urmată de incendiu. Autoritățile au emis un mesaj RO ALERT pentru populație.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că incidentul reprezintă „o escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Federației Ruse.

MAE a anunțat că România va lua măsuri diplomatice ca răspuns la „această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian”.

Totodată, România a informat aliații și secretarul general al NATO și a cerut accelerarea transferului de sisteme anti-dronă.

„Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile”, a transmis MAE, subliniind că România va acționa „cu fermitate maximă” pentru creșterea presiunii internaționale asupra Moscovei în vederea unei încetări imediate a focului.

(sursa: Mediafax)