Un balon meteorologic pare să fie obiectul misterios care a lovit un Boeing. la 11.000 de metri

Parbrizul unui avion United Airlines a fost lovit duminică în timpul unui zbor de la Denver la Los Angeles, în timp ce aparatul de zbor se afla la 11.000 de metri altitudine. Avionul, un Boeing 737 MAX 8 United Airlines, a trebuit să efectueze o aterizare de urgență duminică pe aeroportul Salt Lake City. Proiectilul necunoscut a aruncat cioburi de sticlă în cabină rănindu-l pe unul dintre cei doi piloți la braț, potrivit Le Figaro.

„Zborul 1093 a aterizat în siguranță în Salt Lake City pentru a inspecta daunele aduse parbrizului. O altă aeronavă a preluat pasageri pentru Los Angeles, iar echipa noastră de mentenanță inspectează în prezent aeronava”, a declarat compania aeriană după incident.

Deși inițial au fost înaintate mai multe teorii, inclusiv resturi spațiale sau un meteorit, detaliile coliziunii încep să devină mai clare. Potrivit lui John Dean, cofondator și CEO al companiei americane WindBorne, avionul a lovit de fapt unul dintre baloanele sale meteorologice. Compania care în colaborare cu guvernul SUA și Administrația Federală a Aviației operează o flotă de baloane ușoare în domeniul meteorologiei, a deschis și ea o anchetă.

„Da, cred că a fost un balon WindBorne (...) Sistemul este conceput să nu prezinte un risc pentru viața umană în caz de coliziune, chiar și în cel mai rău scenariu. Acest lucru se încadrează în limitele de greutate ale FAA (...) Sunt surprins să văd ciobirea internă a parbrizului. Consider acest lucru extrem de îngrijorător și inacceptabil în caz de coliziune, indiferent de reglementările oficiale. A rănit un pilot, lucru pe care nu-l accept absolut deloc”, a declarat John Dean.

Ipoteza balonului meteorologic pare să câștige teren, dar concluziile oficiale ale anchetei preliminare a autorităților americane vor fi cunoscute peste câteva săptămâni.

