Kievul și Budapesta, la cuțite: Banca de stat ucraineană va da Ungaria în judecată pentru bunuri reținute ilegal

Incidentul a avut loc joi, când șapte angajați ai băncii transportau numerar și aur din Austria către Ucraina, fiind opriți de autoritățile ungare, scrie Kyiv Independent.

Potrivit Oschadbank, angajații reținuți s-au întors deja în Ucraina, însă vehiculele blindate, numerarul de 40 milioane de dolari, 35 milioane de euro și aproximativ 9 kilograme de aur „rămân reținute ilegal”. Instituția precizează că transportul a respectat legislația ucraineană și documentația aferentă a fost transmisă Băncii Naționale a Ucrainei pentru verificare.

Banca va urma două proceduri legale: contestarea măsurilor restrictive aplicate de autoritățile de migrație ungare și investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor angajaților, reținuți mai mult de 24 de ore fără acces la asistență juridică sau consulară.

De asemenea, Oschadbank va solicita returnarea bunurilor confiscate și analizează angajarea unei firme internaționale de audit pentru verificarea contractelor și procedurilor legate de tranzitul valorilor.

Oficialii ungari au sugerat că operațiunea ar putea fi legată de spălare de bani, iar ministrul de externe Péter Szijjártó a făcut referire la o posibilă „legătură cu mafia războiului din Ucraina”, fără a prezenta dovezi. Ucraina a calificat incidentul drept „luare de ostatici” și „terorism de stat”, ceea ce a intensificat tensiunile dintre cele două state.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a recomandat cetățenilor să evite călătoriile în Ungaria. Relațiile bilaterale au fost afectate și de disputa privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba, oprit după atacuri asupra infrastructurii din vestul Ucrainei. Criticii sugerează că retorica dură a premierului Viktor Orban față de Ucraina este influențată de contextul politic intern înaintea alegerilor parlamentare din luna următoare.

