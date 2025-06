Bărbatul suspectat că a împușcat doi congresmeni americani, un conservator fanatic, a fost capturat

Vance Boelter, în vârstă de 57 de ani, a fost prins de polițiști.

Suspectul în împușcarea politicienilor din Minnesota a fost capturat după o operațiune care a ținut două zile

Boetler este vizat de două capete de acuzare de crimă de gradul doi și două capete de acuzare de tentativă de omor de gradul doi, potrivit unei plângeri penale citate de Reuters.

Bărbatul înarmat care s-a dat drept polițist a ucis sâmbătă o importantă parlamentară democrată din Minnesota și pe soțul acesteia. Același suspect a atacat un parlamentar reușind să-i rănească pe politician și pe soția lui.

Atunci, suspectul a deschis focul asupra polițiștilor și a reușit să fugă pe jos. În mașină anchetatorii au găsit o hârtie cu numele unor politicieni, au transmis anchetatorii. Agresiunile au avut loc sâmbătă dimineața în orașele Champlin și Brooklyn Park din zona metropolitană Minneapolis.

Șeful poliției din Brooklyn Park, Mark Bruley, a spus că suspectul a fost capturat la finalul celei mai mari vânători de oameni din istoria statului, potrivit BBC. El a fost găsit în Green Isle, o zonă rurală cu ferme și pâlcuri de pădure.

Boelter se ascundea în zonă dar nu a opus rezistență. Niciun polițist nu a fost rănit în timpul misiunii. Boelter era înarmat atunci când a fost capturat.

