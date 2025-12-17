Bărbați africani, racolați să lupte în război de partea Rusiei

Sky News a primit mai multe mesaje video din partea unor bărbați din Africa de Sud care descriu cum au fost racolați, pentru a fi trimiși pe front să lupe de partea Rusiei în Războiul din Ucraina.

„Pentru ei este o misiune suicidală, pentru că nu au fost antrenați pentru armată. Ei nu au antrenamente militare și nici experiență”, a declarat unul dintre bărbați, pentru sursa citată.

Acesta povestește cum el și fratele său, alături de alți 16 bărbați, au fost racolați și determinați să lupte în Donbas.

Acesta a afirmat că bărbații din Africa de Sud aleg să meargă în străinătate pentru a câștiga bani pentru familiile lor. Bărbaților li s-ar fi spus că vor fi trimiși în Rusia pe post de bodyguarzi și li s-a promis că vor avea parte de training pentru post.

Problemele au apărut după ce aceștia au fost duși din Rusia în Ucraina. Ei au întrebat dacă vor beneficia de training pentru presupusele posturi de bodyguard, iar personalul rus le-a spus: „Antrenamente pentru ce? Nu știm despre niciun fel de antrenamente. Ce știm este că ați semnat un contract, iar acum sunteți sub comanda noastră - a Armatei Rusiei”, le-ar fi spus reprezentantul.

Un alt bărbat sud-african povestește într-un mesaj video că ar fi fost încurajat să semneze contractul pentru a pleca în Rusia chiar de Duduzile Zuma-Sambudla, fiica președintelui din Africa de Sud, Jacob Zuma.

„Am refuzat să semnăm contractele pentru că erau scrise în rusă, limbă pe care nu am înțeles-o. Le-am cerut un translator, iar ei ne-au spus că «nu există rețea». Atunci Duduzile a venit cu un bărbat numit Khosa și ne-a spus că trebuie să semnăm contractele pentru că și ei au făcut același lucru, dar și că vom avea parte de training, însă ea nu va fi alături de noi pentru că se antrenează în altă parte”, a declarat bărbatul sud-african.

Acesta a spus că a fost de acord să semneze pentru că avea încrede în fiica președintelui. Duduzile Zuma-Sambudla este acuzată că ar fi traficat bărbați sud-africani pentru a lupta ca mercenari, recrutați de către sora sa vitregă. Ea ar fi rectrutat chiar opt bărbați din rândul familiei sale.

Fiica președintelui din Africa de Sud a negat acuzațiile, susținând că este victima unei manipulări, înșelăciuni, dar și reprezentare falsă. Serviciul de Poliție Sud African o investighează pentru aceste acuzații. Duduzile Zuma a demisionat din Parlament și nu răspuns la solicitarea Sky News pentru comentarii.

La începutul lunii noiembrie, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a avertizat că Rusia recrutează civili intenaționali, în preponderent din țările africane, pentru a lupta în război de partea Rusiei. Atunci, acesta a îndemnat guvernele să infomeze cetățenii cu privire la riscurile recrutării.

(sursa: Mediafax)