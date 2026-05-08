Trump critică prețurile FIFA: Nici eu nu aș plăti 1.000 de dolari pentru un bilet la Mondial

Andrew Giuliani, fiul fostului primar al New York-ului și aliat al lui Trump, Rudy Giuliani, a declarat că, dacă oamenii nu își permit bilete, ar putea participa la festivalurile fanilor FIFA sau la evenimente de vizionare în direct, cu costuri reduse sau gratuite, găzduite în orașele în care au loc meciurile. „Considerăm FIFA ca pe o entitate privată, nu credem cu adevărat în controlul prețurilor”, a declarat Giuliani pentru FT. „Cam asta poate face stabilirea dinamică a prețurilor.” El a adăugat: „De fapt, arată cât de mult lumea dorește să vină în Statele Unite pentru o Cupă Mondială .”



Și Trump spune că prețul e ridicat

FIFA, forul de conducere al fotbalului, s-a confruntat cu reacții negative la nivel mondial din cauza prețului ridicat al biletelor la turneul care se desfășoară în locații din SUA, Canada și Mexic și începe în iunie.

Donald Trump a comentat săptămâna aceasta că nu va plăti 1.000 de dolari pentru un bilet la meciul de deschidere al echipei SUA împotriva Paraguayului, pe 12 iunie. „Cu siguranță, mi-ar plăcea să fiu acolo, dar nici nu aș plăti, ca să fiu sincer cu voi”, a spus el într-un interviu acordat publicației New York Post.

FIFA folosește prețuri dinamice, pe bază de altoritmi

FIFA a folosit prețuri dinamice — în care se folosesc algoritmi pentru a determina prețul în funcție de cerere — pentru a stabili costurile biletelor, atrăgând critici din partea fanilor din cauza prețurilor exorbitante.

Oficialii organizației au apărat practica, spunând că veniturile susțin dezvoltarea globală a acestui sport.

Utilizarea algoritmilor pentru stabilirea prețurilor este supusă unei atenții sporite din partea autorităților de reglementare.

Revânzare doar la prețul inițial. 5 milioane de bilete deja vândute

În Canada, biletele la meciurile Cupei Mondiale de la Toronto pot fi revândute doar la prețul inițial, după ce guvernul provincial a interzis revânzarea biletelor la evenimente peste valoarea nominală. Giuliani a declarat că vânzările inițiale de bilete pentru meciurile din SUA se aflau pe o „cale destul de bună, cu peste 5 milioane de bilete vândute” până în ultima săptămână a lunii aprilie.

El a spus că îngrijorările legate de aplicarea legilor privind imigrația în SUA nu i-au descurajat pe fanii internaționali să vină la turneu, în ciuda avertismentelor de luna trecută din partea Uniunii Americane pentru Libertăți Civile și a altor grupuri pentru drepturile omului, conform cărora vizitatorii ar putea fi expuși riscului de arestare și deportare. „Oricine a venit aici legal sau care se află aici în mod legal nu are de ce să-și facă griji, fie că este vorba de Cupa Mondială sau în alt moment”, a spus Giuliani.

El a adăugat că peste 5 milioane de vize Esta (sistem electronic de autorizare a călătoriilor) au fost procesate din octombrie 2025 până la sfârșitul lunii martie a acestui an pentru persoane din 19 țări cu echipe care participă la Cupa Mondială, timpii de așteptare în Argentina și Brazilia reducându-se la „mai puțin de două săptămâni".

„SUA își dorește ca oamenii să poată veni aici în mod legal și să se poată bucura de această Cupă Mondială”, a spus Giuliani. „Este o oportunitate incredibilă de a arăta lumii excepționalismul american de-a lungul primilor noștri 250 de ani ”, a spus el, referindu-se la cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA.

Cât costă cel mai ieftin bilet

Keith Pagello, fondatorul Ticket Data, cu sediul în Cincinnati, care urmărește prețurile biletelor pe mai multe site-uri de revânzare, a declarat că prețul mediu al celui mai ieftin bilet la Cupa Mondială a scăzut cu 17% în ultimele două săptămâni, ajungând la 567 de dolari.

Strategia FIFA privind biletele a fost „destul de tipică” pentru evenimente sportive mari, inclusiv Super Bowl-ul NFL, iar adesea prețurile biletelor încep să scadă mai aproape de eveniment, a spus Pagello. „Asta nu înseamnă că FIFA a dat greș la prețuri, probabil că au vândut 90% din bilete la prețuri destul de mari”, a spus el. „Marele semn de întrebare de acum înainte este care este stocul pe care îl mai are FIFA în buzunar.”

(sursa: Mediafax)