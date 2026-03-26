Jurnalul.ro Ştiri Externe Iranul ia în calcul arma nucleară ca răspuns la amenințările externe

Iranul ia în calcul arma nucleară ca răspuns la amenințările externe

de Redacția Jurnalul    |    26 Mar 2026   •   20:46
Iranul ia în calcul arma nucleară ca răspuns la amenințările externe
Sursa foto: Hepta/ Iranul analizează o nouă strategie militară

Regimul din Iran și-ar putea schimba strategia în cadrul conflictului cu SUA și Israel. Unii lideri radicali ai țării vorbesc despre o bombă nucleară. Aceștia argumentează că arma menționată este necesară pentru supraviețuirea Iranului.

Liderii radicali din Iran insistă din ce în ce mai mult ca țara să-și propună ca obiectiv realizarea unei bombe nucleare, potrivit Reuters. De asemenea, se vorbește despre o retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară (TNP).

Schimbarea de strategie se conturează după moartea lui Ali Khamenei și atacurile americane-israeliene, care au consolidat influența Gărzilor Revoluționare.

Deși Iranul nu și-a schimbat în mod oficial politica nucleară, dezbaterea în cadrul conducerii este în creștere, unii susținând că o bombă este vitală pentru supraviețuire.

Totuși experții internaționali rămân prudenți deoarece nu este clar dacă retorica semnalează o schimbare reală de politică sau o tehnică de negociere.

(sursa: Mediafax)

 

