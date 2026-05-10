Finalul erei Orbán la Budapesta: Drapelul UE revine pe Parlament după 12 ani de absență

Potrivit publicației Telex, măsura are o puternică încărcătură simbolică și marchează o schimbare de direcție în politica Ungariei față de Uniunea Europeană.

Decizia nu a fost susținută de partidul Fidesz, formațiunea condusă de Viktor Orbán, aflată la putere timp de 16 ani, dar nici de KDNP și Mi Hazánk. Cu toate acestea, Ágnes Forsthoffer a transmis că revenirea drapelului european reprezintă un semnal clar privind intenția Ungariei de a redeveni „un membru respectat al Uniunii Europene”.

Drapelul UE pe Parlament, mesaj politic al noii puteri de la Budapesta

În declarația sa oficială, Ágnes Forsthoffer a amintit că cetățenii ungari au votat în favoarea aderării la Uniunea Europeană în urmă cu 22 de ani, iar arborarea drapelului UE pe Parlament reflectă această alegere istorică.

„Revenirea drapelului semnalează pasul simbolic prin care vom redeveni membri respectați ai Uniunii Europene”, a afirmat președinta Parlamentului Ungariei.

Noua conducere de la Budapesta încearcă astfel să transmită un mesaj proeuropean atât către instituțiile europene, cât și către cetățenii ungari. Reinstalarea drapelului UE vine într-un context politic sensibil, după ani întregi de tensiuni între fostul guvern condus de Viktor Orbán și oficialii de la Bruxelles.

Drapelul UE, parte din noua strategie europeană a Ungariei

Readucerea drapelului Uniunii Europene pe fațada Parlamentului nu este singurul gest simbolic făcut de noua putere ungară. La ceremonia de învestire a noului guvern condus de Magyar Péter, alături de imnul Ungariei, imnul secuiesc și imnul romilor, a fost interpretată și „Oda Bucuriei”, imnul oficial al Uniunii Europene.

Magyar Péter anunțase încă din luna aprilie că drapelul UE va reveni pe Parlament, alături de steagul Ungariei și de cel secuiesc. Drapelul european fusese îndepărtat în anul 2014, la ordinul fostului președinte al Parlamentului, László Kövér.

Mai mult, nici în 2024, când Ungaria a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, drapelul european nu a fost arborat pe clădirea Parlamentului. La acel moment, oficialii de la Budapesta au motivat că afișarea steagului UE nu este obligatorie.

(sursa: Mediafax)